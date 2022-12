Rosa López desmiente su enemistad con Chenoa en un comunicado: "Todos los compañeros de 'OT' nos adoramos"

La supuesta enemistad entre Rosa López y Chenoa, dos de las caras más visibles de la primera edición de Operación Triunfo, ha desatado una auténtica polvareda. Sin embargo, pese a que durante días ambas han sido cautelosas en sus palabras, la granadina ha emitido un comunicado.

López ha publicado este martes un texto en sus redes sociales asegurando que los integrantes de OT mantienen una excelente relación desde que el concurso musical llegara a La 1, hace ya dos décadas.

"Mis compañeros todos nos adoramos y desde el día uno abrazamos nuestra esencia y nuestros recuerdos como el primer día", ha destacado la artista, dando a entender que entre Chenoa y ella no hay ningún problema.

"No entiendo tanta polémica. Somos cantantes, músicos y compositores que a través de la música queremos ser banderas de almas. Y lo que está claro, es que nos rodea otro mundo que por años que pasen, no nos deja de sorprender la versatilidad para utilizar nuestra persona y polémicas que intentan separar o romper algo irrompible por más años que pasen", se ha quejado con motivo de las últimas informaciones.

A partir de las palabras de Chenoa sobre López en el cumpleaños de Natalia -la considera su amiga, no su compañera- Socialité contó el pasado fin de semana que "el hecho de que Rosa tenga una buena relación con Bisbal no entra en la cabeza de Chenoa", en palabras de un supuesto amigo de López. "Rosa ha sufrido todo lo que pasó entre Chenoa y Bisbal y, cuando se abrazaron en el concierto del reencuentro OT, se echó a llorar", apuntó.

Según el programa, David Guapo también jugaría un punto fundamental en la relación de ambas cantantes. En el programa de televisión se especulaba con que Guapo y Chenoa podrían estar "juntos". Por eso, según el espacio de Telecinco, las fotografías que salieron a la luz del humorista junto a López no habrían sido de mucho agrado para Chenoa. Es más, cuando cuestionaron a la argentina sobre esto, su respuesta fue: "No sé, pregúntales a ellos si tienen algo o no".