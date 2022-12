Rosa López responde contundente a la pulla de Chenoa sobre su relación de amistad

La relación de amistad entre Chenoa y Rosa López ha cambiado mucho desde aquella primera edición de Operación Triunfo. Las últimas palabras pronunciadas por Chenoa en la fiesta de cumpleaños de Natalia no han dejado indiferente a nadie, tampoco a Rosa López, a quien la jurado de Tu cara me suena no considera su amiga, sino su compañera. Este sábado, la cantante granadina ha enviado un mensaje a un colaborador del programa Fiesta en el que responde, de forma contundente, a la polémica generada.

En el comunicado, López ha afirmado que está "feliz y vivo feliz, porque ni hago daño ni me lo hacen", ha dicho. La artista granadina ha valorado que ahora está "centrada en mis proyectos de futuro", y ha recordado que "la vida es muy corta y tenemos que ser felices".

La ganadora de OT1 ha cerrado su mensaje de la siguiente manera: "Mi filosofía de vida es dar la caña y enseñar a pescar".

Según Iván Reboso, el colaborador de Fiesta a quien Rosa ha enviado ese mensaje, las palabras de Chenoa han hecho daño a Rosa, ya que considera "amigos" a los demás cantantes de OT1, "a pesar de que muchos de ellos la vean como una compañera. Ella quiere estar bien con todos, y no comprende determinadas actitudes", ha opinado Reboso.

La relación de amistad entre ambas se ha puesto en entredicho, especialmente, a raíz de la boda de Chenoa, a la que Rosa no fue invitada. La cantante granadina trató de restarle entonces importancia: "La quiero muchísimo. Con verla feliz, esté cerca o esté lejos... ya está", manifestó.

Además, dejó claro que ella sí considera amiga a Chenoa y que la habría invitado a su boda si se casase. "Claro que sí. No hay que decir nada. Hay que ser felices, hagas lo que hagas. Los amigos están, aunque no estén presentes siempre en todos los lugares", declaró el pasado junio.

Este pasado viernes, en la fiesta del 40 cumpleaños de Natalia, Chenoa atendió a los medios de comunicación allí presentes y aclaró de una vez por todas su relación con Rosa, unas palabras que este sábado han tenido su reacción por parte de la granadina.

"Es mi compañera. Mis amigos son Geno, Gisela, Natalia... Ya lo habéis visto en la boda", ha explicado la cantante mallorquina, antes de aclarar que "no hay una cuestión de mal rollo ni nada".