El mágico reencuentro David Bisbal y Rosa López sobre el escenario, 20 años después de 'Operación Triunfo': "La que has liado"

Tenía que ser en Almería. David Bisbal no podía celebrar sus 20 años de carrera como cantante profesional en otro sitio que no fuese su ciudad, en una noche en la que una y otra vez ha agradecido poder cumplir un sueño, y lo hizo arropado por su gente y músicos amigos como Rosa López, Pablo López y Álvaro Soler, que no han querido dejarlo solo en una noche de fuego en el estadio Power Horse de la UD Almería.

Una muy multitudinaria velada íntima que comenzó con un somero repaso gráfico a la figura de Bisbal, con imágenes de su infancia, su adolescencia, sus primeros pasos con la orquesta Expresiones, su paso por Operación Triunfo y sus primeros videoclips, que dieron paso a un cantante entregado desde el primer momento. "A ver quién se sabe esta canción", ha preguntado antes de interpretar una versión de su Corazón Latino.

Tras el inevitable Ave María, llegó el turno de compartir escenario con una "artista que no necesita presentación". "Nuestros corazones se presentaron hace mucho tiempo", aseguró Bisbal, quien recordó cómo conoció en Atarfe (Granada) a una Rosa López que luego lo acompañó en el "sueño" de Operación Triunfo y con quien cantó Vivir lo nuestro, como ya hicieran en la televisiva academia.

#20aniversariodb ♬ sonido original - Rosa Lopez @rosalopezoficial Cómo bien dijiste, nuestros corazones se presentaron hace mucho tiempo y quedaron unidos para siempre. Gracias por hacerme vivir contigo esta noche mágica en Almería. Gracias a tu familia por hacerme sentir como una más. Gracias a ese público entregado que anoche llenó el power horse stadium ♥️ A por otros 20! #davidbisbal

"La que has liado, David", bromeó la cantante, quien a su vez le replicó que ese programa "maravilloso" los unió "para siempre" y les tatuó "el alma". "Almería siempre ha sido y será tu tierra", le manifestó finalmente Bisbal a su amiga.