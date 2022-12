Después de las palabras de Chenoa sobre Rosa López y la respuesta de la granadina, el programa de Telecinco Socialité desveló que la razón principal por la que Chenoa y Rosa López tienen varios rifirrafes sería David Bisbal. "Que Rosa tenga una buena relación con Bisbal no entra en la cabeza de Chenoa", desveló un amigo de la cantante granadina al programa.

En concreto, ha sido el reencuentro de Bisbal con López en un concierto del cantante en Almería, 20 años después de haber estado en OT. "Rosa ha sufrido todo lo que pasó entre Chenoa y Bisbal y, cuando se abrazaron en el concierto del reencuentro OT, se echó a llorar", declaró el amigo de López.

Todo se remonta a la primera edición de Operación Triunfo, evento en el que la relación de ambas cantantes dio un giro, aunque algo tiene que ver también la boda de Chenoa, a la cual López no fue invitada.

#20aniversariodb ♬ sonido original - Rosa Lopez @rosalopezoficial Cómo bien dijiste, nuestros corazones se presentaron hace mucho tiempo y quedaron unidos para siempre. Gracias por hacerme vivir contigo esta noche mágica en Almería. Gracias a tu familia por hacerme sentir como una más. Gracias a ese público entregado que anoche llenó el power horse stadium ♥️ A por otros 20! #davidbisbal

Las declaraciones de Chenoa en el cumpleaños de Natalia dejaron claro que su relación con López es de "compañerismo", palabras que fueron un vaso de agua fría para la granadina, quien considera a Chenoa como su amiga.

Según Socialité, David Guapo también jugaría un punto fundamental en la relación de ambas cantantes. En el programa de televisión se especulaba con que Guapo y Chenoa podrían estar "juntos". Por eso, según el espacio de Telecinco, las fotografías que salieron a la luz del humorista junto a López no habrían sido de mucho agrado para Chenoa. Es más, cuando cuestionaron a la argentina sobre esto, su respuesta fue: "No sé, pregúntales a ellos si tienen algo o no".