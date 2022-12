El plató de Zapeando ya está preparado para celebrar la Navidad. Ha sido justamente la decoración navideña por la que los colaboradores del programa han tenido un divertido debate.

Nada más comenzar la emisión, Dani Mateo presenta, como cada tarde, a los habituales del programa: Cristina Pedroche, Miki Nadal, Thais Villas y Valeria Ros.

Cuando se abre el plano de la cámara para enfocarles a todos a la vez, se puede apreciar como una parte de la mesa está más decorada que la otra. Cristina Pedroche, que está sentada en el lado con menos bolas de Navidad dice: "Yo quiero bolas".

Valeria Ros, que está colocada en el lado con bolas, le ofrece cambiarse el sitio y la de Vallecas acepta porque así se puede "poner una manta para el frío".

La monologuista sigue con su oferta de cambio de sitio porque tiene otro motivo para ello: "Quiero que se me vean las piernas que me he echado crema".

Dani Mateo, que quiere continuar con la broma, le dice en tono jocoso a la cómica: "Pero, hombre, con lo que te gustan a ti las bolas". "Empezamos así y nos cancelan en dos días", concluye el presentador y cambia de tema para continuar con el programa.