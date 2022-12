Cuál es la 'fórmula Montenegro' que propone ERC para celebrar un referéndum en Cataluña

La nueva hoja de ruta de Esquerra Republicana para celebrar un futuro referéndum en Cataluña se rige según la fórmula que utilizó Montenegro para conseguir la independencia de Serbia: una consulta pactada con el Estado mediante un acuerdo de claridad con un mínimo del 50 % de participación y de un 55 % de síes. Esta fórmula, recuerdan los republicanos, "recibió el aval europeo, tras ser discutida y reconocida de forma multilateral por el gobierno de Montenegro y de Serbia, así como de la UE".

ERC defiende ahora esta vía, aunque durante su discurso de investidura en mayo de 2021, el presidente de la Generalitat y miembro de la Ejecutiva de ERC, Pere Aragonès, se miró en Escocia y proclamó: "Quiero hacer como Escocia y me gustaría que el Estado español supiese hacer como el Reino Unido en 2014. Ni más ni menos. Hacer posible un referéndum y trabajar desde el primer día para ganarlo".

Y es que los republicanos tienen varios modelos a seguir en su imaginario independentista: primero fue Quebec, más tarde Escocia (al que hacía referencia Aragonès) y ahora la hoja de ruta se basa en el modelo de Montenegro.

Referéndum en mayo de 2006

Fue el 21 de mayo de 2006 cuando Montenegro celebró el referéndum para independizarse de Serbia, con la que mantenía una débil unión desde 2003. Para que la consulta tuviera el reconocimiento de los países de la UE, Bruselas había exigido a Montenegro que el voto a favor de la independencia debía superar el 55%. El sí ganó por lo pelos, con un 55,4% de los votos.

El referéndum "paciente"

Durante todos estos años, uno de los negociadores del referéndum, el exministro de Exteriores montenegrino y diplomático Miodrag Vlahovic, ha realizado diferentes entrevistas explicando cómo se consiguió el acuerdo y el reconocimiento tanto de Serbia como de la comunidad internacional de un Montenegro independiente: "Fuimos radicalmente pacientes. Supimos no precipitarnos, esperar para preparar nuestro país y lograr el apoyo internacional". En una entrevista al diario La Vanguardia en el año 2018, Vlahovic reconoce que "incluso aceptamos normas que no eran correctas”, dice en referencia al 55%, “educadamente ordenado” por la UE.

A día de hoy, Montenegro es miembro de la OTAN, pero todavía no ha entrado en la Unión Europea, está prevista su entrada en el club para el 2025. Unos plazos que no contentan al exministro de Exteriores que el año pasado aseguraba que “en Montenegro decimos que estamos preparados para ingresar en la UE y estamos interesados, pero no se deben poner plazos”.