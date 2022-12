Estefanía Carbajo analiza su paso por 'La isla de las tentaciones': "Fani ha cambiado, pero tampoco mucho"

"¡Estefanía, Estefanía!", era el nombre que Christofer Guzmán vociferaba a todo pulmón en la primera edición de la Isla de las Tentaciones, programa al que acudió junto con su entonces pareja Estefanía Carbajo.

Telecinco ha querido saber cuánto ha cambiado Fani en estos tres años desde que la primera edición del programa llegó a su fin. La influencer no quiso ver muchas imágenes de su paso por el reality y, por tal razón, la productora eligió un fragmento en concreto para ver su reacción.

"Fani ha cambiado, pero tampoco ha cambiado mucho", expresó la exconcursante de LIDLT. Además, Carbajo destacó que tiene otra forma de ver la vida: "Ahora sé como actuar para no hacer daño a la persona que quiero y que me quiere. Ahora sé valorar otras cosas que antes no valoraba".

Estefanía Carbajo no se encuentra en su mejor momento y, según ha explicado Telecinco, ha estado recibiendo tratamiento psicológico "para conseguir desbloquear ciertos traumas que vivió en su niñez y que no había localizado como algo que afectase". De hecho, "se encuentra en un período de introspección y trabajo, intentando así recuperarse a si misma y... Quién sabe, lo mismo termina volviendo con el que ha sido su amor", ha desvelado Telecinco.

Estefanía Carbajo también ha participado en otros realities como Supervivientes y, a lo largo de este tiempo, demostró que sus sentimientos por Christopher eran muy fuertes. Así, en el verano de 2022 ambos se dieron el 'sí'. Sin embargo, semanas después su relación llegó a su fin.