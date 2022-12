Vetusta Morla presenta 'Bailando hasta el apagón', el documental de su accidentado concierto en Madrid

Vetusta Morla ha presentado hoy el documental Bailando hasta el apagón, que recoge al completo el concierto ofrecido el pasado 24 junio en el estadio Metropolitano de Madrid ante 35.000 personas, una cita que comenzó de manera accidentada con un angustioso fallo de sonido de cuatro minutos.

"Me he emocionado más al ver las imágenes del documental que el día del concierto en sí, porque ese día estás a lo que estás, no te da tiempo a gestionar todo; y ahora a toro pasado, con la cabeza ya más reposada y viéndolo desde otra perspectiva emociona el ver lo que conseguimos, la verdad", ha señalado Pucho, el vocalista del grupo en un encuentro con la prensa.

El grupo ha decidido titular el DVD que sale el viernes a la venta (junto a un doble CD) Bailando hasta el apagón, frase que se incluye de su canción Valiente, porque al inicio del concierto falló el sonido, tanto interno como externo, y hubo un "gran apagón de cuatro minutos".

"No nos lo podíamos creer. Habíamos sufrido muchos apagones en conciertos, pero este era el más grande. Sin embargo, el público no se lo tomó a mal, al contrario, siguió cantando entera la canción; y nosotros, debido a la actitud de fiesta y divertimiento con la que habíamos salido al escenario, supimos remontar la situación", ha confesado el cantante.

Por ello, en el DVD se incluye ese momento: "Está recortado, porque fueron cuatro minutos de angustia, de no saber si íbamos o no a poder seguir tocando, pero el cómo lo vivimos está grabado", ha apuntado por su parte Galván.

El documental es otra faceta de su último trabajo, Cable a tierra (2021), concebido como una actualización de los sonidos tradicionales tanto de España como de América Latina, fusionados con su forma de entender la música.

Cuarenta fueron en total los cortes interpretados en el concierto, con la colaboración sorpresa del rapero argentino WOS y la de las formaciones folclóricas El Naán y Aliboria, que "dieron la vuelta" a su pop rock alternativo.