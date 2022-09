Vetusta Morla, Amaia i Ladilla Rusa, entre les primeres confirmacions del Festival de les Arts 2023

Els primers abonaments ixen a la venda aquest dijous 15 de setembre a les 12 hores, a partir de 30 euros més despeses de gestió. En la web del festival està disponible tota la informació necessària sobre el procés de compra.

Aquest esdeveniment va nàixer de la connexió entre la música i altres disciplines artístiques com el disseny, la il·lustració, la gastronomia o el cinema. "El cinema és considerat el seté art. Benvinguts a l'edició del seté art. Hui comença el Festival de les Arts 2023!", ressalten els organitzadors.

El pròxim any repetirà la seua data habitual des que haguera de suspendre's en 2020 i ajornar-se en 2021 a tardor a causa de les restriccions sanitàries.

A principis d'aquest estiu, el festival va congregar a més de 40.000 espectadors per a gaudir de grans artistes com Lori Meyers, Love Of Lesbian, La M.O.D.A., Guitarricadelafuente, Sen Senra, Miss Caffeina o Carlos Sadness, amb focs artificials i tancament a càrrec de Dorian.