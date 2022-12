Tamara Gorro anuncia con un comunicado que se separa definitivamente de Ezequiel Garay: "No quiero hablar del tema, es muy doloroso"

Tras un año desde que anunciaran su separación y seis meses después de su reconciliación, parece que ahora la separación de Tamara Gorro y Ezequiel Garay es definitiva, tal y como la influencer ha informado en su Instagram.

La ahora expareja anunció su ruptura la pasada Navidad, tras 10 años de matrimonio y 13 de relación, pero se reconciliaron a mediados de año. Y, en esos seis meses, no perdieron el contacto y la buena relación, pues él incluso estuvo para apoyarla en la presentación de su libro, Cuando el corazón llora.

Pero este lunes 12 de diciembre, la modelo de 35 años ha compartido un comunicado en su Instagram donde ha confirmado su ruptura definitiva. "Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación", ha comenzado contando a su 'familia virtual', como ella la llama.

Comunicado de Tamara Gorro en sus 'stories'. INSTAGRAM

"Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado", ha informado. "Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos".

"Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso", ha pedido Tamara Gorro. "Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto".