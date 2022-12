Cardi B, arrepentida de las operaciones que se hizo de joven en el trasero

Cardi B ha dado a conocer en varias de sus entrevistas que ha pasado en varias ocasiones por la camilla de las operaciones estéticas. Eso ha llevado a la rapera a tener una silueta bastante reconocible en el mundillo, destacando sobre todo un voluminoso trasero. Sin embargo, la cirugía que aquello conllevó, a largo plazo, no ha terminado de convencerla y por eso ha recurrido ahora al proceso contrario.

Sus 140 millones seguidores en Instagram descubrían recientemente gracias a un vídeo en directo de la artista de 30 años que ya no tenía biopolímeros en su culo. "En agosto me sometí a una operación para eliminar el 95% de mis biopolímeros. Si no sabéis lo que es, se trata básicamente de inyecciones para el culo. Es un proceso bastante loco", ha declarado.

Esta sustancia, no exenta de riesgo, se suele usar de manera general para los implantes de los glúteos, ya que, como en el caso de Cardi B, aumentan de manera constatable no solo el tamaño, sino también la firmeza y la curvatura. De aquella visita al cirujano plástico, eso sí, hacía 10 años, y la estrella del hip hop ya no quería seguir cargando con ellos.

Cardi B ha explicado que cuando tenía 20 años comenzó a trabajar en un club de striptease y que "ahí dentro tenías que tener un culo grande". "Me sentía insegura y eso me llevaba de nuevo a mi etapa en el instituto, así que me operé el culo", ha puntualizado y, sin dar más detalles sobre si tras esta década había tenido problemas -puede provocar con el paso del tiempo inflamación de tejidos, lo que puede acarrerar desde lesiones hasta fibrosis-, ha cargado contra dicha operación.

"Todo lo que tengo que decir es que si sois joven, si tenéis 19, 20, 21 años, y os veis demasiado delgadas, hasta el punto de decir '¡Oh, Dios mío, no tengo grasa suficiente para tener un buen!' y se os pasa por la cabeza recurrir a las inyecciones, ¡no lo hagáis!", ha incidido Cardi B, que además ha añadido que "si un médico os dice que vuestros niveles en sangre son demasiado bajos o que tenéis diabetes o lo que sea, es que ni se os ocurra".