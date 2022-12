Mercadona pone a la venta sus colecciones de fragancias para regalar estas Navidades

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, ofrece a los 'Jefes' -así denomina a sus clientes-, desde principios de noviembre y hasta fin de existencias en todas sus tiendas, ocho opciones de colecciones de fragancias distintas, todas ellas elaboradas por el Proveedor Totaler RNB ubicado en La Pobla de Vallbona (Valencia), pensadas para regalar estas Navidades.

Entre este amplio surtido, para las mujeres destaca el lote Rose Nude compuesto por un eau de parfum en frasco y en roll on, un body milk, y una caja joyero; el Elección, que cuenta con un eau de parfum, body milk, crema de manos y una caja-joyero con espejo; el Como Tú Oro, con un eau de toilette, un mini vaporizador una vela perfumada, o bien, el Extra Time Likes For Her, con una fragancia y un práctico neceser.

Para los hombres, destaca el Extra Time Likes For Him con fragancia y mochila; el Como Tú Plata, con eau de toilette, mini vaporizador y gel de baño; el lote Él, con fragancia, gel-champú y caja madera; o el DJ Mariio, compuesto por eau de toilette, gel de baño y champú, presentado en una bandeja de plástico 100% reciclado e inspirado en el youtuber que da nombre a la colección.