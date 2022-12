Elena Huelva continúa su lucha tras recibir el alta: "No pienso tirar la toalla"

La influencer Elena Huelva, reconocida por visibilizar el sarcoma de Ewing, enfermedad que padece, ha vuelto a compartir en redes sociales sus impresiones sobre la lucha que lleva realizando desde los 16 años: "No pienso tirar la toalla, quiero seguir".

La joven, de 20 años, anunciaba el pasado sábado que "las cosas no estaban yendo bien", puesto que su enfermedad había empeorado en la tráquea y era "muy peligroso". Días más tarde, anunciaba que sería tratada con radioterapia para tratar de reducir la inflamación.

Entonces llegó la noticia que todos sus seguidores estaban esperando: Elena confirmaba este viernes que dejaba el hospital para regresar a su casa. "Creo que me voy a casita con todo controlado", compartía en Instagram tras haber pasado varios días ingresada en el hospital.

Ahora, ha vuelto a expresar sus sensaciones asegurando que no va a "tirar la toalla" y que seguirá luchando. Así lo ha indicado en el último mensaje que ha publicado en su perfil de Twitter, donde minutos antes también había lanzado una reflexión sobre la complicada situación que está atravesando. "Intentando aceptar en qué etapa de mi vida estoy, qué difícil", ha señalado.

No pienso tirar la toalla quiero seguir. — elena huelva🎗💐 (@elenahuelva02) December 10, 2022

Este viernes, Elena agradecía "todo el cariño" que ha recibido "siempre, pero estos días sobre todo". "Han sido días muy duros", comentaba la joven, quien también se sentía gratificada por volver a casa, rodeada de su familia y sus seres queridos, "con el amor siempre por delante".

"Me tienen oxígeno en casa para que yo esté lo mejor posible, con el dolor controlado y lo más importante en mi casita, que qué ganas tenía de estar en mi cama, en el salón, con mi perrita también", manifestaba en la publicación compartida en Instagram.

"Ya lo dije pero yo ya he ganado, mis ganas ganan y así será siempre", señalaba, recordando su lema, antes de incidir en que desea que se siga luchando por la investigación y la inversión en "esta enfermedad tan terrible como el cáncer, el sarcoma de Ewing".

El mensaje emotivo que emocionó a sus seguidores

Elena Huelva se ha ganado el cariño de miles de usuarios en redes sociales por la actitud positiva que mantiene al hacer frente a las adversidades. Sus seguidores han podido conocer su evolución gracias a la cercanía de la influencer, que ha narrado su historia y, además, ha explicado otros aspectos que la rodean, como los problemas actuales en la investigación del cáncer.

Sin embargo, estos últimos días la joven no estaba pasando por su mejor momento. "Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado, yo ya he ganado", manifestaba el pasado domingo en un emotivo vídeo.

"Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar", apuntó, tratando de contener la emoción. "Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero", concluía su mensaje.

Con estas palabras consiguió emocionar a muchos de sus seguidores, entre los que se encuentran algunas de las caras más conocidas en España. Entre ellas, Ana Obregón, Aitana Ocaña, Sara Carbonero o Manuel Carrasco le mandaron mensajes de ánimo y apoyo a través de comentarios o publicaciones en las redes.