Lucía Rivera y su novio, Ignacio Méndez-Navia, han roto su relación

"Porque nada es para siempre/ y hasta la belleza cansa/ el amor acaba", cantaba José José la letra de Manuel Alejandro. Y ahora lo pueden cantar también tanto Lucía Rivera como Ignacio Méndez-Navia Fernández, porque después de algo más de siete meses juntos la pasión se les ha agotado y han decidido pornerle punto y final a su idilio.

Fue durante las pasadas vacaciones de Semana Santa que la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera -aunque este no es su padre biológico, sí la adoptó tras su boda con Blanca- decidió presentarle a su familia al chico con el que estaba viéndose. Y de quien estaba enamorada, Ignacio Méndez-Navia Fernández, jugador del Real Sporting de Gijón de 24 años que juega en la posición de centrocampista.

Además, la modelo e influencer, de entonces 23 años (cumplió los 24 a mediados de septiembre), también aprovechó para presumir de amor a través de las redes sociales, dándole a conocer mediáticamente a sus seguidores con carantoñas y besos. Pero hoy por hoy...

Tal y como ha desvelado en exclusiva la revista Semana, gracias a "fuentes de toda solvencia", Lucía Rivera y el futbolista han roto definitivamente y, aunque parecía un noviazgo idílico, han debido de tener un The End para su historia bastante abrupto, a tenor de la reacción de la modelo.

Lucía Rivera e Ignacio Méndez. LUCIARIVERAROMERO / INSTAGRAM

La hija de la actriz ha borrado todo rastro de Ignacio Méndez-Navia de su Instagram y ya no queda ninguna prueba de la pasión que les ha unido. Tampoco, por cierto, hay nada de Lucía en las cuentas de Nacho, como se hace llamar el centrocampista, el número 10 del equipo gijonés, que al igual que Lucía es asturiano, si bien en su caso es natural de Luanco, un pueblo costero.

No se le está dando demasiado bien el amor a Lucía Rivera, que después de su más larga y mediática relación, de año y medio, con el piloto de Moto GP Marc Márquez, llegó en el verano de 2021 el empresario de eSports y de negocios inmobiliarios Alejandro Sáez Novales y, tras algunos rumores, los algo más de siete meses con Nacho.

Eso sí, no le importa la soltería en absoluto, como ya demostró en una entrevista el año pasado: "Me va muy bien sola, estoy dando lo mejor de mí, me estoy conociendo a mí misma".