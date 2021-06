Lucía Rivera explica por qué no está interesada en tener pareja

Lucía Rivera acudió este miércoles a la presentación de la nueva colección de Anekke, la marca de accesorios para la que presta su imagen desde hace casi dos años. Allí atendió a los medios de comunicación, a quienes les explicó en qué punto de su vida se encuentra tras los meses más duros de la pandemia.

La modelo, de 22 años, explicó que ha madurado bastante desde la llegada de la Covid-19, pues los meses de confinamiento le sirvieron para pensar en su felicidad y para cuidarse más y mejor. Es por ello que no quiere estar en una relación de pareja, ya que reivindica que se puede estar "muy bien" soltera.

Visiblemente seria, pues dice estar cansada de que siempre busquen "emparejarla", contó que no ha encontrado el amor, pero tampoco lo busca. "Me va muy bien sola, estoy dando lo mejor de mí, me estoy conociendo a mí misma", aclaró a Gtres.

En este sentido, la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera recordó que entre ella y su amigo Jorge Conde no hay nada más que una amistad, algo que se vio obligada a aclarar la semana pasada para acallar los rumores.

"Si cualquiera de las dos personas tuviera una relación pues podríais haber hecho daño. O, más allá, tengo 22 años. ¿Solo puedo estar bien si estoy con un hombre?, ¿solo valgo si estoy con un hombre? Estoy bien, tranquila y cuando estoy con alguien no tengo ningún problema en reconocerlo y decirlo", dijo. Y zanjó: "Me ofende el machismo".