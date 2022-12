Jaylen Smith, de 18 años, se convierte en el alcalde afroamericano más joven de la historia de EE UU

"Cuando alguien me dice 'No', no me detengo solo porque ese alguien me lo haya dicho. Sé que siempre va a haber otra persona esperando para decirte 'Sí'". Con esas palabras explicaba hace algo más de una semana Jaylen Smith su candidatura a la alcaldía de Earle, en Arkansas. Tras el recuento del martes por la noche, con 18 años, se ha convertido en el alcalde afroamericano más joven de la historia de Estados Unidos.

Acaba de terminar el bachillerato, todavía vive con sus padres en dicho pueblo, que tiene algo menos de 2.000 habitantes, y le ha ganado por 218 votos a 139 a su competidor por el cargo, Nemi Matthews Sr., quien ha sido superintendente de Earle y que ha compaginado con ser teniente en el departamento de policía de la ciudad y que lleva más de cuatro décadas trabajando por Earle, según su pequeña campaña.

El propio Smith lo anunciaba con un post en su cuenta de Facebook. "¡Ciudadanos de Earle, Arkansas, es oficial! Ya soy su recién elegido alcalde", comienza, antes de continuar con su lema: "Es hora de construir un mejor capítulo de Earle, Arkansas". "Me gustaría darles las gracias a todos mis seguidores por haber hecho que la gente acuda a las urnas. Estoy muy agradecido a todos ustedes", ha finalizado.

Jaylen Smith, en la entrevista que realizó a finales de noviembre con el canal Fox 13, explicó parte de su programa. "Primero, quiero mejorar la seguridad ciudadana. Y en segundo lugar, derribar las casas abandonadas [para mejorar] el transporte y poder traer aquí un supermercado", declaró sobre sus planes.

Por su parte, Matthews, que dijo conocer a Smith desde que era pequeño y que sus familias son amigas, asseguró que su programa se basaba en "mejorar la protección policial y las medidas contra incendios". Asimismo, añadió que entre él y su rival, que finalmente le ha ganado, "todo ha sido muy cordial". "Si puedo ayudarlo, lo haré, y lo mismo hará él", dijo con seguridad.