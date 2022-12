Pasión Vega: "Yo no escucho reguetón e intento que mi hija no escuche ese tipo de letras"

Pasión Vega, 23 de abril de 1976, Madrid.

Hay nombres que marcan tanto que es imposible ser otra cosa. Es lo que le ocurre a Pasión Vega, que se siente más Pasión que Ana, que es su nombre real. "En mi caso es un estandarte, es casi como una bandera a la hora de realizar mi arte", dice rotunda.

Una mujer apasionada que llega a la entrevista patinando, libre, entregada: "Para mí, patinar es libertad, siempre que puedo lo hago con mi hija". Su hija se llama Alma, otro de esos nombres indelebles. "Yo no creo que los nombres marquen tu destino, el destino se lo marca uno mismo", opina, pero, eso sí, mantiene que el destino se define siempre con pasión.

Es complicado conseguir que se ponga seria, porque la risa aparece en su rostro como un mantra, algunas veces, por pura alegría, y muchas más, por timidez: "Yo era muy tímida de pequeña".

Madrileña de nacimiento, pero casi por casualidad, porque ella se siente malagueña, el lugar donde nació su padre y el que la ha visto crecer. "Mi acento, mi manera, mi todo, lo he hecho en Málaga y me siento muy malagueña", sostiene. Allí, en el coro de la iglesia, empezó todo, y fue allí también donde se dio cuenta de que su voz era especial. "Descubrí que a la gente le gustaba cómo cantaba y, nada más entrar, me encargaron los solos".

Pasión Vega. JOSÉ GONZÁLEZ

Se presentó a varios concursos de radio e incluso participó en el Festival de Benidorm, que ahora ha vuelto a su esplendor mediático, y comenzó a grabar sus primeros discos. Mucho ha llovido desde entonces, tanto, que ha aparecido el reguetón. "No es la música que yo escucho, también proviene de lo popular. Yo soy muy respetuosa con todos los géneros musicales, pero no me gusta mucho la posición en la que queda la mujer en esas letras e intento que mi hija no escuche ese tipo de letras", asegura.

Por momentos, con los patines y esa sonrisa que esconde su timidez, casi parece una niña: "Yo nunca pensé que iba a echarle tanto valor para ponerme delante de un público y desnudarme como uno se desnuda cuando se sube a un escenario". Algo que solo hace cuando actúa, en sus redes se limita a mostrar su faceta más profesional. "Nunca he pasado la barrera personal, mis fans no saben que yo patino", declara. "Lo importante no soy yo, tú quieres gustarle a la gente, pero yo no soy el destino final, sino que mi música le guste a la gente".

Acaba de sacar disco, Lorca Sonoro, un proyecto que consigue lo imposible, poner voz al poeta granadino: "El título nace de esa idea de que, a pesar de que se ha investigado mucho donde está la voz de Federico, no se ha encontrado ningún registro".

Dará varios conciertos en España, en Sevilla, Barcelona y Madrid, y seguirá conquistando plazas, cantando, pero también patinando como lo hace hoy en esta de Pedro Zerolo en el centro de Madrid. "Yo de chica quería ser patinadora y me quedé en cantante", confiesa. Cantante o patinadora, pero siempre libre, apasionada.