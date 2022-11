Carlos Sobera: "Los personajes de 'First dates' dicen exactamente cómo es este país"

Carlos Sobera, 11 de agosto de 1960, Baracaldo.

No es nuestra First Date. Más bien, es la tercera vez que nos encontramos y charlamos, y siempre que lo hacemos, Carlos Sobera tiene mil proyectos entre manos. Es hiperactivo, polifacético, multifunción y, aun así, tiene tiempo para los suyos y para tomarse un café en el Café del Príncipe. Su secreto: "Todo es cuestión de actitud".

Fue profesor de Derecho y dueño de un teatro. Presenta varios programas en televisión y, de nuevo, vuelve al teatro Reina Victoria con Miles Gloriosus, un texto de Plauto sobre un militar fanfarrón, adicto al sexo, narcisista y vehemente, que nada que ver con su persona. "Me ha encantado hacer este papel porque no se parece a mí, pero tengo tanta gente a mi alrededor que es así, que digo, voy a imitarlos y seguro que me sale el papel de mi vida", asegura.

Un texto clásico, absolutamente actual y contemporáneo, con muchos referentes hoy día. "Yo diría que Putin es un Miles Gloriosus, ejerce el poder de una forma muy despótica, está enamorado de sí mismo y es tremendamente egocéntrico, narcisista", cuenta el presentador. Pero si tuviera que parecerse en algo a ambos, desde luego sería en que es un hombre de acción.

En este sentido, me confiesa que incluso llegó a tener un grupo musical en su juventud que versionaba a los Beatles. "En general nos gustan las mujeres y los hombres orquesta", explica. Y añade: "No gustan los que son capaces de hacer varias cosas, porque nos están enviando un mensaje que es '¿oye, tú que solo sabes hacer una, no será que eres un poco inútil?'". Y, a pesar de hacerlo casi todo bien, tiene muy claro que nadie es tan importante: "Todos hacemos cosas que son totalmente prescindibles, todos somos perecederos afortunadamente". Pero parece que eso no funciona con él.

Lleva más de 20 años siendo el rey de los concursos. Nos conquistó con su ironía en Date el bote y con su "ceja ascensor" en Quién quiere ser millonario y ya lleva siete años al frente de First Dates, un programa que ha recibido críticas por el estilo de sus personajes y que es exactamente igual que la vida. "A veces me preguntan: '¿Pero son actores los que van allí?'. Y yo les digo: 'No, son peculiares, son gente normal que usted probablemente cuando va al bar de su barrio no se encuentra, pero existen y dicen cómo es este país", opina.

First dates es un programa que, me asegura, es un espejo de la sociedad. Y es que, aunque muchos no lo crean, "vivimos en una cultura de lo políticamente correcto. En cuanto alguien saca los pies del tiesto, nos ofendemos todos. Somos muy ofendiditos, todo nos molesta, todo nos irrita y todo aquello que no es como nosotros nos parece que es basura", afirma.

Es un proyecto televisivo que, a pesar de las historias que muestra, no le ha hecho creer más en el amor, porque él ya era un romántico: "Llevo 19 años con mi mujer y a mí me emociona que haya parejas que puedan llevar toda la vida juntos". Y añade, contundente: "Yo creo en el amor, creo que es el único motor de la vida". Un motor que, en su caso, nunca deja de funcionar.