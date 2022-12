Qué hacer este fin de semana en Barcelona: el Manga desembarca en Fira Gran Via

La expectación es máxima entre los aficionados a las viñetas manga, que estrenan ubicación de su salón de referencia en Fira Gran Via de L’Hospitalet. Tres pabellones harán las delicias de los seguidores de este género, que atrae todas las miradas hasta el domingo. En el Teatre Nacional (TNC) la poesía de Lorca se asoma a escena con el actor Juan Diego Botto como el genial autor andaluz.

Los aficionados que acudían disfrazados al XIX Salón del Manga de Barcelona tenían entrada gratuita y muchos lo hicieron disfrazados de alguna de las criaturas de la serie Pokemon. NINTENDO

Saló del Manga

El gran salón del cómic japonés Manga Barcelona se celebra ya sin restricciones por la pandemia hasta el próximo domingo 11 de diciembre en su nueva ubicación en Fira de Barcelona Gran Via, concretamente, en los pabellones 4, 6 y 7, con 82.000 metros cuadrados dedicados al género. Entre los invitados destacados de esta edición se encuentra el autor de Four knights of the apocalypse y The seven deadly sins, Nakaba Suzuki, que actualmente está trabajando en la secuela de su popular trabajo.

También habrá un espacio destacado para la estrecha relación entre el manga y los deportes, incluidas exposiciones específicas.

Fira Barcelona Gran Via de L’Hospitalet; Hasta el domingo 11 de diciembre; manga-barcelona.com.

Mercado efímero de creadores BCN Makers, en Gràcia. BCN MAKERS

BCN Makers

El espacio artístico e industrial de Gràcia Wallnwood organiza el sábado y el domingo la séptima edición del mercado de artesanos efímero BCN Makers. Estarán presentes 20 creadores que ofrecerán y mostrarán sus diseños en moda, muebles, joyas, cerámica, objetos de decoración, plantas u otros complementos, bajo las marcas Africanaskincare, Ann Acid, Chiche, Natural Onyric Cosmetics, Loika, Lucky Socks, PuntdeMel, Quiroga WoodWork, Rayun Flors, Rierart Joies o Trapitos al Sol. Todo, acompañado de música y gastronomía.

Betlem, 53; El sábado y el domingo de 11 a 15 horas y de 16 a 20.40 horas; Precio de las entradas: 1 euro; wallnwood.com.

La obra teatral 'Una noche sin luna'. ARCHIVO

'Una noche sin luna' con Lorca

La vida y la obra de Federico García Lorca se asoma al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) con el actor Juan Diego Botto en la piel del genial poeta andaluz y bajo la dirección del también intérprete Sergio Peris-Mencheta.

Plaça de les Arts, 1; Hasta el 23 de diciembre; Precio: 29 euros; Más información: tnc.cat.

Restaurante Casa de Comidas Buenavista de la Ronda de Sant Antoni de Barcelona. BUENAVISTA

Restaurante Buenavista

El nuevo hotel boutique Antiga Casa Buenavista de Barcelona de la ronda de Sant Antoni acoge la reapertura, un siglo después de su inauguración, del histórico restaurante Casa de Comidas. El nuevo local apuesta por una cocina fresca de mercado con un marcado carácter barcelonés y bajo la supervisión del chef leridano Marc Roca.

El Restaurante Buenavista abrió por primera vez en 1918 y fue un espacio muy frecuentado por intelectuales y artistas dada su cercanía al Teatre Goya.

Ronda de Sant Antoni, 84; hotelcasabuenavista.com.

La música en directo llega a los barrios de Barcelona esta Navidad con el ciclo gratuito Sons de Ciutat. AJUNTAMENT DE BARCELONA

Sons de Ciutat

Hasta el 4 de enero, 80 emplazamientos de los 10 distritos de la ciudad de Barcelona acogen música en vivo dentro de la edición navideña del ciclo Sons de Ciutat organizado por el Ajuntament. En total, los barrios programarán 113 conciertos gratuitos de 50 formaciones musicales.

Las actuaciones tendrán lugar de jueves a domingo en horario de mañana y tarde y con propuestas que engloban jazz, indie, pop, rock, música clásica, electrónica, músicas del mundo o de cantautor.

Este viernes, a las 18 horas, actúa Aura en Passeig de Gràcia con Provença. El sábado a l mediodía lo hará Tarantination en la calle Joncar número 35 (Can Saladrigas) de Sant Martí y el domingo Agatha Krispies tocará en la plaza Garrigó de Nou Barris.

Diferentes lugares; Hasta el 4 de enero; Gratis; Más información en la página web barcelona.cat/sonsdeciutat.

Programación navideña del Poble Espanyol de Barcelona. POBLE ESPANYOL

Nadal dels Desitjos en el Poble Espanyol

Más de una veintena de decoraciones navideñas, pesebres vivientes, música y espectáculos para toda la familia se pueden visitar hasta el 8 de enero en el Poble Espanyol.

La Casa del Pare Noel se puede visitar hasta el 24 de diciembre para que los más pequeños puedan entregar su carta de deseos. A partir del 26 de diciembre le tomará el relevo la Casa dels Reis d’Orient, para la que será necesario hacer reserva previa online.

A partir de 11 euros; poble-espanyol.com.