El asesinato de William, un joven de 15 años, en Villaverde (Madrid) ha conmocionado a todo el país. Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia y ahora la investigación se centra en descubrir al autor de los disparos que arrebataron la vida al adolescente.

Este miércoles, En boca de todos ha contactado en directo con una mujer que ha contado su experiencia al mantener amistad con varios miembros de distintas bandas juveniles. La mujer, que ha optado por no desvelar su identidad, ha aparecido en el matinal sin mostrar su rostro y bajo el seudónimo 'Ana'.

En primer lugar, ha relatado que su primo fue asesinado por un ajuste de cuentas entre bandas: "Con 18 años, el 14 de julio de 2021, le pegaron cuatro machetazos por la espalda y lo mataron". Después, la mujer ha continuado explicando que ella mantenía, simplemente, una amistad con los miembros de las bandas, pero ha recalcado que nunca ha formado parte de ninguna.

"En ese entonces, yo los veía como amigos, no como bandas ni nada", ha destacado Ana que, además, ha comentado que los integrantes de estos grupos violentos captan a los menores diciéndoles "que les van a proteger, que no les va a faltar de nada y van a estar siempre resguardados": "A las chicas las tratan igual, no se aprovechan de ellas. A mí me trataban como a una amiga más".

De la misma manera, Ana ha recalcado que la violencia es una de las claves de estos grupos. Así, ha señalado que iban buscando peleas, dejando a la gente sin sentido para robarles, enfrentándose por ser miembros de otras bandas o, simplemente, "por diversión", daban una paliza a cualquier ciudadano aleatorio.

Finalmente, la joven ha sentenciado: "Yo nunca he estado en ninguna banda, solo me juntaba con ellos. Dejé de juntarme con ellos porque es gente que no trae nada bueno, son mala influencia. Siempre estaba viniendo la Policía, van en grupo e intimidan mucho. Es gente que yo no quería en mi vida".