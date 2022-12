Paz Padilla habla de su actual momento profesional: "La televisión a veces crea ídolos de humo, gente que parece algo que no son"

Paz Padilla ha concedido a la revista Semana una de sus entrevistas más íntimas. Tras un tiempo alejada de Mediaset, la presentadora volverá en 2023 a la que ha sido su casa durante 13 años. En la cena de Navidad de la cadena, la humorista decidió sincerarse sobre su ausencia en platós, su divorcio del padre de su hija, Anna Ferrer Padilla, o la relación con ella.

Paz se sintió a gusto en la cena, aunque no pudo hablar con todos sus compañeros. Según ha confesado a los medios, durante el periodo en el que estuvo distanciada de los focos mantuvo el contacto con algunos de sus compañeros de Sálvame, aunque no con todos: "Hay gente con la que me he llevado muy bien y gente con la que he tenido menos feeling y eso no va a cambiar después de todo lo pasado; no voy a tenerlo ahora si no lo he tenido nunca".

Y es que, como ella misma confesó, algunos de sus colegas de trabajo no le hablaron. De haberlo hecho, ella les habría contestado con todo su "amor". "No tengo enemigos ni quiero tenerlos", le respondió la humorista a la revista.

Lo que todavía no tiene tan claro es el momento exacto de su vuelta a los escenarios. Por el momento, la también actriz se está enfocando en los diferentes filmes que se encuentra rodando, aunque asegura que su regreso será "pronto".

En este sentido, la gaditana está viviendo su mejor momento. Acaba de estrenarse A todo tren 2 y por primera vez será protagonista junto a Paz Vega y Santiago segura. La intérprete da el salto a Atresmedia y a TVE, aunque eso no la hace alejarse del grupo de comunicación que la vio crecer: "Dije que volvía, pero avisé de esos proyectos y me han respetado".

Paz Padilla en el estreno de 'A todo tren 2'. GTRES

Padilla siempre se ha considerado una mujer polivalente, aunque ella misma se define como una "actriz y artista". Sin embargo, por culpa de la televisión, esta última se había visto aparcada: "La televisión a veces crea ídolos de humo, gente que parece algo que no son. Eres artista cuando te enfrentas a un público que es el que te aplaude, no cuando se lo indica un regidor".

Sin embargo, si hay una faceta que Paz Padilla quiere mantener para ella sola, esa es su vida personal. La presentadora busca proteger a los suyos y se arrepiente de no "haberlo hecho antes".

En este sentido, la humorista ha intentado constantemente enfrentarse a todo con humor y amor, una filosofía que ha intentado retransmitir a su hija: "Siempre le digo que hay tres palabras que abren todas las puertas: 'gracias, lo siento y te quiero'".

La relación entre Paz y su hija no podría ser mejor. Desde sus innumerables muestras de cariño en redes a las palabras que la gaditana dedica a su hija, todo demuestra como ha ejercido la maternidad "a tope": "Yo nunca le he gritado, nunca le he faltado al respeto y eso debe de ser mutuo. Hay que entender que la adolescencia es como un proceso de maduración, de cambio hormonal".

La artista ha querido resaltar, además, como ella tuvo que hacer de madre y de padre al mismo tiempo: "No estuvo presente en la educación de su hija, y yo he tenido que compaginar ser artista, madre, viajar mucho y asentar principios".

"Mantener la estabilidad mental de una hija en un divorcio en el que el padre está ausente tampoco es fácil, pero todo ha salido bien".

Finalmente, la actriz también ha confesado el porqué de su faceta como estudiante de Neurociencia. Padilla ha asegurado que esta decisión ha sido a conclusión a todo el proceso de duelo de tras la muerte de su madre y su marido: "Lo he asumido como un proceso de evolución en el sentido filosófico".

"Te puedes caer en un agujero, de él se sale, pero de la fosa no", ha contado la actriz. Y es que, según ella, gracias a poder saber cómo funciona su mente, ha sido capaz de encontrar la felicidad, y saber qué es lo que necesita.