Emma García se emociona con la vuelta del cantante Adrián Martín: "Me recuerdas a una persona que se fue hace poco"

Fiesta ha recibido a Adrián Martín, el cantante que se dio a conocer en Telecinco con tan solo 11 años. El joven, que ya tiene los 17, ha pasado varios problemas de salud durante la pandemia, pero de nuevo se ha dejado caer por la cadena. Y es que Emma García ha mostrado las emociones que el artista le provoca, al recordarle a alguien especial.

El cantante, que nació con hidrocefalia y una malformación congénita, ha visitado el espacio de Mediaset. En él ha mostrado su nuevo trabajo, tras un largo parón por causas médicas. Desde que la presentadora ha comenzado a hablar de él, las lágrimas han brotado de sus ojos.

"Perdonad, es que me pasa una cosa con Adrián Martín. Parezco tonta, pero me emociona un montón", ha expresado la conductora de Fiesta. "Estuvo hace muchos años, y me recuerda a un momento especial que estaba viviendo", ha aclarado. García ha alabado su talento y su trayectoria de superación, y ha aclarado que sus lágrimas eran "de emoción".

Durante la actuación en directo de su tema Pídeme, Emma García se volvía a emocionar. Al terminar, se ha acercado al cantante para agradecérselo: "Gracias por emocionarnos tanto. Me estás haciendo llorar mucho, pero es de emoción".

"Me recuerdas a una persona que se fue hace unos meses, porque escuché tus canciones en ese momento", le ha confesado. La presentadora se ha disculpado varias veces con sus compañeros. "Me recuerda a mi madre y es bueno sacarlo", ha detallado finalmente.