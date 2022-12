Alba Carrillo explota contra Aurelio Manzano durante la publicidad en 'Fiesta': "¡Que lo digas, ya está bien!"

El supuesto encuentro íntimo que Alba Carrillo y Jorge Pérez mantuvieron en casa de Marta López tras la fiesta de Navidad de la productora Unicorn ha sido el tema principal tratado este sábado en el programa Fiesta. La modelo y colaboradora de Telecinco acudió al plató para aclarar por qué mintió el fin de semana pasado al asegurar que no había pasado nada entre ellos, más allá de lo que se vio en las imágenes difundidas hace ahora una semana, pero el momento más tenso lo protagonizó al encararse con el colaborador Aurelio Manzano durante una pausa publicitaria, después de que este realizase unas graves acusaciones contra ella.

En concreto, Manzano acusó a Alba Carrillo de haber sido ella quien se saltó el pacto que hizo con Jorge Pérez para ocultar que habían estado juntos en casa de Marta López, lo que hizo explotar a la colaboradora. "Tú eres la persona que filtra a varias personas el martes lo que pasó", ha defendido Aurelio Manzano, mientras su compañera le pedía que dijese los nombres.

"Yo el martes por la mañana recibo una llamada de una persona, que no tengo por qué decir quién es", continuaba el periodista, una justificación que no convenció a Alba Carrillo. "Claro que lo tienes que decir, aquí todo encima de la mesa", le respondió la modelo.

El rifirrafe llegó a un punto de tensión que la presentadora, Emma García, trató de romper con una breve pausa publicitaria. Sin embargo, lo único que consiguió fue caldear todavía más el ambiente entre ambos colaboradores, que a la vuelta de los anuncios han aparecido levantados de sus sillas y gritándose.

"¡Que digas quién, que lo digas, coño! Ya está bien de echar mierda a las personas y no decir las cosas. Di quién ha dicho eso, ¿quién te lo ha dicho? ¡Dilo, dilo si tienes cojones! ¡Ya está bien! Dejad de proteger a gente, que a mí me echáis todos a los zorros", ha gritado Alba Carrillo a Aurelio Manzano.

En plena discusión, Emma García ha tratado de calmar los ánimos y hacer que la colaboradora volviese a su butaca del plató. "Alba, por favor, que estamos en directo", le ha dicho, antes de darle la razón.

"Qué 40 segundos más largos me habéis dado. O nos calmamos o no seguimos", ha sentenciado la presentadora, que ha dado un tirón de orejas a Aurelio Manzano por sus graves acusaciones: "Alba aquí tiene razón. Aurelio, le estás achacando que ella ha filtrado esto. Además se lo estás diciendo de una manera contundente y directa. Tendrás que decirle quién te ha dicho esto".

"La única persona que lo pudo contar, porque a Jorge no le viene bien que se cuente, eres tú", ha tratado de explicarse el periodista. "Eso no es verdad, porque se lo cuenta la mujer a Isabel Rábago", ha replicado, acto seguido, Alba Carrillo, que continuaba muy enfadada.

"¡A mí me ha venido de cojones, estoy encantadísima con esta situación!", exclamó la colaboradora, que no dejó de insistir a su compañero: "Acabas de decir que yo se lo he contado a todo el mundo. ¡Tráeme a la persona que te lo ha dicho!".

Emma García volvió a salir a defender a Alba Carrillo al asegurar que no tendría sentido que ella hubiese filtrado la información en lugar de haberlo contado directamente en el programa Ya es mediodía, donde colabora. Finalmente, la presentadora terminó por zanjar el debate mandando callar a Aurelio Manzano: "¡Cállate ya, Aurelio! Es que no me quiero ir sorda del programa, por favor", le espetó.