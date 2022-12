Jorge Pérez estudia medidas legales para callar a Alba Carrillo y Marta López

Las polémicas declaraciones de Alba Carrillo sobre su supuesta noche de amor con Jorge Pérez en casa de Marta López han llevado al ex guardia civil a estudiar la posibilidad de tomar medidas legales contra la modelo y la colaboradora de televisión. Así lo ha revelado López este viernes en Sálvame, donde ha explotado contra el ganador de Supervivientes 2020 y su mujer Alicia.

Según ha contado Marta López, la colaboradora sabe por varias fuentes que Jorge Pérez está pensando en demandarla a ella y a Alba Carrillo por sus palabras sobre lo que ocurrió (o no) entre él y la modelo la noche de la fiesta de Navidad de la productora Unicorn.

"Yo entiendo, porque lo sé seguro por varias partes, que nos quiere demandar a las dos", ha informado la también exconcursante de Gran Hermano y Supervivientes. En opinión de López, Jorge Pérez "está en su pleno derecho de hacer lo que crea conveniente".

En su caso, López ha puntualizado que ella ha contado hasta donde sabe de lo que ocurrió aquella noche en su casa, "hay un momento en que me retiro".

"No te tengo miedo", ha dicho mirando a cámara. "Entiendo que estás advirtiendo, pero yo no he dicho públicamente que pasara nada", se ha referido Marta López sobre las intenciones de Jorge Pérez de poner una demanda.

Fue el fin de semana pasado cuando salieron a la luz las imágenes de la noche de tonteo entre Jorge Pérez y Alba Carrillo, ambos compañeros en Telecinco del programa Ya es mediodía. El ex guardia civil no tardó en reconocer su error ante Emma García en Fiesta, pero negó haber traspasado los límites con la modelo, e incluso desmintió que hubiera habido beso.

Sin embargo, días después, Carrillo aseguró que la tensión sexual con su compañero "se resolvió" tras la fiesta de Navidad de la productora. "He protegido a un compañero, no he mentido. He protegido a una persona a la que yo tenía cariño y pensaba que él iba a hacer lo mismo conmigo", reveló el pasado jueves la colaboradora en Ya es mediodía.

Desde entonces, tanto Jorge Pérez como su mujer han decidido guardar silencio y no realizar ningún comentario al respecto. Según su representante, el ex guardia civil no quiere volver a la televisión tras lo ocurrido y desconoce cuánto tiempo va a estar sin aparecer en los medios, han desvelado este sábado desde el programa Fiesta.