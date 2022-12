Pablo López, en 'El Hormiguero': "Soñé que Luis Enrique me convocaba para el Mundial de Qatar"

Pablo López fue el primer invitado de la semana en El Hormiguero, al que acudió para presentar su nueva canción, Quasi, el primer avance del que será su nuevo disco previsto para 2023.

“Divagando y dejándome llevar ha salido así” - @PabloLopezMusic ha introducido música electrónica a su nuevo tema #PabloLópezEH pic.twitter.com/vQ1SxvcsrY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 5, 2022

El cantante comentó algunas curiosidades de su vida con Pablo Motos, al que le desveló algunos de sus sueños futbolísticos más recurrentes: "Suelo soñar con que soy jugador de fútbol", afirmó el invitado.

"Pero no uno cualquiera, sino que juego en un equipo top como el Real Madrid, el Barcelona o el Manchester City, por ejemplo. Es un sueño muy habitual", admitió.

Lo curioso fue que también había tenido uno relacionado con el Mundial de Qatar 2022: "Un día soñé que Luis Enrique me convocaba con la selección española para jugar la cita mundialista", recordó el artista entre risas.

"Fue demasiado porque me lo creí, me despertaba y volvía al mismo sueño una y otra vez", añadió López.

Pablo López, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El presentador también destacó que le había fastidiado las fiestas particulares de su casa por una historia que contó en el programa en su anterior visita.

"Me estaba mudando de casa de alquiler y justo la semana que iba a firmar vine aquí y dijiste que eran famosas las fiestas en mi casa… me acabaron retrasando la firma y me pusieron una cláusula restringiendo las fiestas", explicó el artista.

Aunque ahora está de alquiler, Motos también contó que el cantante se estaba haciendo una casa y que se había convertido en un friki de las obras: "Desde niño me iba con mi madre a las obras, ahora en mi nueva casa voy con mi casco y me tiro las ocho horas allí porque se me cae la baba", comentó.