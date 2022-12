Pablo López, en 'El Hormiguero': "Mi madre se enfada conmigo porque me tatúo demasiado"

El Hormiguero arrancó la semana con la visita de un buen amigo del programa, Pablo López, que sumó su presencia número 13 en el programa de Antena 3.

El cantante presentó su nuevo tema, Quasi, el primer avance del que será su nuevo disco previsto para 2023. La canción iba a ver la luz el próximo 9 de diciembre, pero, finalmente, la presentó este lunes.

.@PabloLopezMusic nos presenta su nuevo tema “Quasi”, que sale este viernes #PabloLópezEH pic.twitter.com/gTdMkfxRDc — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 5, 2022

"El nombre es 'casi' en italiano porque iba a ser una canción para Laura Pausini, luego cambié y pensé que era para Raphael, pero finalmente decidí quedármela", afirmó el artista.

Pablo Motos mostró la portada del vinilo que saldrá a la venta, donde aparecía un colibrí: "Me lo he tatuado en el brazo, pero tengo tantos tatuajes que mi madre se enfada conmigo. "Eso sí, ella me ha dicho que también se lo va a tatuar", reconoció López.