El estremecedor relato de Sara Sálamo sobre la "violencia" de un padre a su hija en el AVE: "Siento miedo por si él cumple su amenaza"

Sara Sálamo ha narrado un incidente que ha vivido en primera persona en el AVE, durante un trayecto de Madrid a Sevilla. Según ha contado la actriz, iba "sentada en frente de una familia que viaja con una niña de unos diez años" cuando ocurrieron los hechos.

"Llevamos cuarenta minutos y aún no han encendido los pequeños televisores que prometían entretenimiento y que la niña espera ansiosa. La escucho preguntar varias veces: '¿Cuándo empieza la peli?'", narra la pareja de Isco.

"Se acaba impacientando, languidece y resopla… La comida que le ofrece su padre tampoco le apetece, así que cuando se vuelve a quejar su padre le responde con un "tanta hambre no tendrás. ¡Que te lo comas! Y como el gesto o la respuesta de su hija no le gusta, la siguiente frase del señor es: "¡Ya se acabó la tontería, te voy a dar un tortazo!", sigue narrando Sara.

"En ese momento se me para el corazón. Siento miedo por si ante un mal gesto de la niña, él cumple su amenaza. Pero la niña no se inmuta, no reacciona de ninguna forma ante la violencia de su padre. Mantiene la misma cara que tenía antes de escucharle… 'Debe ser costumbre en casa ese nivel de violencia', pienso. Pero a mí el corazón me sigue latiendo muy fuerte y solo quiero abrazarla y decirle que entiendo que se aburra en un tren y que podríamos buscar algo que hacer juntas".

Voy en el AVE de Madrid a Sevilla sentada en frente de una familia que viaja con una niña de unos diez años. — Sara Sálamo (@SaraSalamo) December 4, 2022

Entonces, la actriz decide intervenir de alguna forma y regala un boli para que pinte en una libreta que lleva en su bolso. "Está contenta, ya no se queja. Su padre me da las gracias de forma amable y educada… 'Ojalá fueras así de respetuoso y amable con tu propia hija…'", pienso. "Pero no se lo digo, solo verbalizó un 'de nada' sin poder mirarle a la cara", desvela.

Entonces, la actriz denuncia la práctica de ese padre y la inacción de la madre de la menor. Además, cuenta su propia experiencia personal como madre. "Quizás por eso escribo este hilo. Quizás con ganas de que llegue a sus móviles… Porque yo también soy madre, yo también pierdo la paciencia y los nervios cuando estoy agotada y mis hijos también y tienen una rabieta que me desborda… Así que entiendo la sensación. Esa sensación de estar agotado o exhausto, de haber tenido un mal día en el trabajo o no haber podido dormir y que tus hijos no te lo pongan fácil y haya quejas, rabietas, reclamos… Pero eso no justifica que cualquier niño o niña tenga asimilada de esa forma una amenaza como la de este padre, el cual no solo se nota que no es la primera vez que lo hace, sino que durante la siguiente media hora en la que escribo este texto, tampoco se disculpa", escribe.

Para el final, deja una reflexión. "Si la persona que te debe cuidar y proteger es la que te amenaza, hostiga y violenta, nada puede salir bien".