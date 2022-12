La hermana de Georgina Rodríguez amenaza con "contar cosas" de su vida privada: "No me gustaría que la gente supiera la verdad"

Patricia, la hermana de Georgina Rodríguez, ha vuelto a la carga y en una nueva entrevista a Socialité ha arremetido de nuevo contra la modelo, a la que acusa de ser "mala persona".

Patricia quiere desmentir las informaciones que aseguran que la influencer intentó darle dinero para el colegio de sus hijos: "Le mandé el teléfono del colegio de mis niños, sus sobrinos, para que nos echase una mano con los libros o lo que necesitara, pero ella nunca pagó", asegura.

Además, la hermana de Gio, que dice que le ha llegado que se burla de su mala situación económica, amenaza con sacar a la luz informaciones desconocidas sobre ella respecto a su vida privada.

"No me gustaría tener un enfrentamiento o enfadarme bastante y hablar lo que no tenemos que hablar", asegura. "No me gustaría que la gente supiera la verdad. ¿Hay algún miedo o algo que pueda salir algo a la luz?", se pregunta.