María Patiño sale en el videoclip de 'Joi to the world', de Mariah Carey: "Yo voy a seguir siendo la misma"

María Patiño se ha llevado este domingo una de las sorpresas de su vida. La periodista, mientras presentaba la edición dominical de Socialité, se ha enterado en pleno directo de que aparece nada más y nada menos que en un videoclip de Mariah Carey.

"No me lo puedo creer, se lo juro. Salgo en un videoclip de Mariah Carey, no es un montaje de nadie, en el minuto 1.20. La canción se llama Joi to the world, así de fuerte es todo", reaccionaba la presentadora, nada más enterarse.

"Ay, qué emoción. Pensé que era una broma y un montaje de esos que hacen, pero no, es que salgo", continuaba, realmente sorprendida, pidiendo verlo en directo.

Dicho y hecho, porque, poco después, el programa decidió mostrar las imágenes del videoclip de la estrella internacional de la música en el que sale. "No es un montaje. Así de fuerte todo, lo demás no es importante. Yo voy a seguir siendo la misma", decía con sorna la presentadora.

En efecto, la gallega aparece como reportera durante un concierto."En Nueva York me están viendo. Y en Japón también, ¡qué fuerte!", sentenciaba, sin salir de su asombro.