Patricia Conde fue pillada haciendo trampas en 'MasterChef' antes de la polémica prueba en la que comenzó su comportamiento extraño

La actriz y presentadora Patricia Conde lleva días a la gresca con MasterChef Celebrity 7, programa en el que ha concursado y del que fue eliminada tras una prueba en la que mostró un extraño comportamiento como dejadez, risas y pasotismo. Tras eso, Conde ha estado publicando (y borrando después) en redes sociales duras acusaciones sobre el concurso, la productora del mismo e incluso sobre algunos de sus compañeros, a los que acusó de consumir drogas.

Pero las desavenencias de Patricia Conde habían comenzado antes. Según ha podido saber 20minutos la actriz conoció de antemano los seis platos del menú de la prueba en la que se enfrentaba al actor Manu Baqueiro y a la diseñadora María Escoté, lo que le daba ventaja, pues esos platos y su elaboración debían ser secretos para los concursantes hasta justo antes de comenzar el cocinado.

Pero Patricia Conde fue descubierta antes de la grabación, algo que podría explicar ese extraño comportamiento.

La polémica prueba se grabó un martes. El domingo anterior, según ha sabido 20minutos y ha contrastado por varios canales, Patricia Conde cenó en el restaurante que Quique Dacosta capitanea en el hotel Ritz de Madrid, el Deessa | Mandarin Oriental Ritz. Lo hizo con un miembro del equipo del célebre chef, que fue quien diseñó los platos de aquella prueba.

De los seis, cinco se habían pensado ex professo para la grabación y no están disponibles actualmente en la carta, que está compuesta por 4 menús diferentes con decenas de platos en cada menú.

Antes de grabar, se les explicó a los contendientes que debían elegir varios platos de entre los que se iban a presentar, ocultos hasta entonces bajo unas campanas metálicas. Es en ese momento en el que Patricia Conde hace fuera de cámara el comentario que la delata: "¿Qué vais a elegir, el solomillo Wellington, las carrilleras de atún, el huevo de yogur, el...?". Todos los platos que citó fueron los que aparecieron después.

Algunas de las explicaciones de Conde pasaron por decir que simplemente había citado platos que suelen estar en este tipo de eliminatorias, o que los conocía porque son platos de la carta del restaurante, donde Conde, más tarde, negó haber cenado.

La grabación estaba en ciernes, con todo preparado, con lo que eso supone de desplazamiento de equipo, material, alquileres, gastos... por lo que, aún sin pruebas firmes y sin tiempo de reacción ante lo que estaba pasando, se decide seguir adelante con el rodaje, a pesar de que la alarma corrió como la pólvora.

Se sucedieron las conversaciones, con Patricia Conde, con el jurado, con la dirección... Es de suponer que la actriz sabía que de ganar, esa victoria se podría ver empañada por lo que acababa de suceder.

Ya grabando y mientras el cocinado está en marcha, se suceden las averiguaciones y es cuando se descubre que Conde había cenado con esa persona del equipo de Dacosta, que conocía los platos y las características de los mismos, lo cual podía darle una evidente ventaja.

El lunes, pasadas las dos de la mañana, justo después de la emisión y cuando las redes sociales ardían de comentarios sobre el comportamiento peculiar de Patricia Conde, llegó la primera publicación en Instagram en la que la actriz empezaba a cargar tintas contra MasterChef Celebrity, atribuyendo su comportamiento al cansancio, a la falta de sueño... y a la que siguieron otras publicaciones, a cada cual más polémica, en contra del programa, de la productora y sus compañeros.

"Qué agobio, tanta presión, tanto agobio... estoy tan cansada... no puedo, tengo mucho agobio", decía Conde durante su cocinado, teniendo que abandonar el set de grabación para volver poco después, contando con el apoyo de sus compañeros y contrincantes.

Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera se acercaron a ella para tratar de hacerle ver que era capaz de hacerlo, que debía esforzarse. Cuando ella reconoce que no está luchando por ganar y le preguntan por qué solo responde "no lo sé".

"Pobre Manu... si quiere ganar él, es un regalo de Navidad", dice ella, dejando de cocinar para comenzar a jugar, besar a Manu Baqueiro...

En la valoración final, después del cocinado y de servir los platos, Jordi Cruz, como mienbro del jurado, se dirige a Conde: "Patricia, es la primera vez en diez años que vemos a una finalista que no lucha por la chaquetilla. Has sido una absoluta decepción", le espeta. "Te tomabas a pitorreo nuestras palabras, aún no he escuchado una explicación que pueda entender". La actriz se refería de nuevo al cansancio, a los nervios y a estar "bloqueada y sobrepasada". "Ellos iban a luchar más y se lo merecen más que yo", añadía Patricia Conde para explicar su comportamiento.

Patricia Conde fue de las primeras expulsadas del concurso y fue repescada después en uno de los programas posteriores. Era una de las favoritas para ganar y el jurado valoró positivamente muchos de sus platos.