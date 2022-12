La verdad detrás del supuesto pingüino que se localizó por sorpresa en una playa levantina

La semana pasada algunos medios de comunicación informaban de un supuesto pingüino que apareció en una playa de Alicante. Sin embargo, la realidad es que se trataba de un alca común, una especie que "no tiene nada que ver con los pingüinos", según ha confirmado a 20minutos Pep Arcos, coordinador del programa marino de SEO/BirdLife.

El alca común o alca torda es una especie que tiene un parentesco más cercano con las gaviotas o los frailecillos que con los pingüinos, según explica Arcos y se concentra principalmente en Islandia, Escandinavia y en las Islas Británicas. No obstante, a pesar de que no se reproduce en España, es posible encontrarla en nuestro país durante el periodo de invernada en las costas mediterránea y atlántica desde octubre hasta marzo, aproximadamente.

Según explica Arcos, "no es raro que se encuentren individuos de esta especie en el Mediterráneo". De hecho, informa que durante las décadas de los ochenta y noventa era común avistar muchos más ejemplares en las costas españolas y que desde 10 o 20 años la presencia de las alcas comunes en el territorio peninsular disminuyó considerablemente.

Alcas comunes en colonias de crías en Escocia. Pep Arcos – SEO/BirdLife

Sin embargo, por algún extraño motivo este noviembre se ha registrado un incremento significativo de individuos en España. De hecho, según el Instituto Catalán de Ornitología, en noviembre se contabilizaron un total de 99 individuos de esta especie solamente en Cataluña. Sin embargo, la media de alcas comunes avistadas durante los meses de noviembre desde el 2009 hasta el 2021 en dicha comunidad autónoma rondó los 8 individuos.

No obstante, Pep Arcos aclara que el número de especies avistadas es orientativo, debido a que es posible que un individuo haya sido visto y registrado en más de una ocasión, así como también existe la posibilidad que algunos no hayan sido contabilizados.

El impacto del cambio climático

Según el coordinador del programa marino, las zonas del Atlántico Norte se han vuelto más favorables para la especie debido al cambio climático. Este hecho explicaría el motivo por el cual las alcas comunes ya no se habrían visto en la necesidad de migrar a latitudes tan bajas, como las costas españolas y por eso, no se habrían visto tantos ejemplares en el territorio peninsular en los últimos años. No obstante, Arcos aclara que esto no se sabe con certeza.

El Instituto Catalán de Ornitología explica que el incremento de alcas comunes en las costas de Cataluña puede estar "directamente relacionado con la llegada de sucesivos frentes asociados a borrascas que han azotado al Atlántico Occidental". Este hecho podría haber causado que el número de aves de esta especie que han entrado en el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar sea mucho más elevado que años anteriores.

"Este año es posible que hayan coincidido los temporales provenientes del Atlántico Norte con la época en la que las aves migran hacia el sur y por este motivo las hemos vuelto a ver en el Mediterráneo", ha continuado el coordinador del programa.

Los sucesivos frentes asociados a las borrascas también explicarían el incremento de avistamientos de alcas comunes durante los últimos días en la costa mediterránea francesa. "Generalmente, más del 98% de las observaciones francesas tienen lugar en la costa atlántica", especifica el instituto catalán.

Durante los últimos días también se han realizado avistamientos de las gaviotas de tres dedos, especie que suele concentrarse en Cantabria, en las costa mediterránea, que también han sido arrastradas hasta la zona por el temporal. Por este motivo, según el Instituto Catalán de Ornitología, se han visto individuos de esta especie de gaviota en varias masas de agua del interior de Aragón y Cataluña.

Arcos expresa que, debido al temporal que ha obligado a las alcas a bajar muchos más kilómetros hacia el sur, las aves han arribado muy debilitadas a las costas españolas. "Han llegado muertas de hambre y si no consiguen alimento rápidamente pueden morir", continúa el experto.

Sin embargo, este no es el único problema que afecta a esta ave que se encuentra en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. La sobrepesca, la contaminación por hidrocarburos y los accidentes de pesca son otros de los desafíos a los que se enfrenta el alca común, según se detalla en la web de SEO/BirdLife