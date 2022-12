Pablo Motos, a Tamara Falcó: "Me da morbo saber cómo te castigaban de pequeña"

Tras la entrevista a Paz Vega y Santiago Segura (que presentaron su nueva película, A todo tren 2. Sí, les ha pasado otra vez), Pablo Motos dio paso a la tertulia de actualidad de los jueves en El Hormiguero compuesta por Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val.

Después de comentar el resultado de España en el Mundial de Qatar y hablar de fútbol, pasaron a comentar la bronca sucedida en el Parlamento. "Es que hay partidos que sin el odio no son nada. También los medios de comunicación tenemos culpa de eso porque si no la dicen muy gorda, no salen en primera", comentó el presentador.

Pardo señaló que "creo que esto que estamos viviendo pasa desde que llegaron los nuevos partidos que se manejaban ya muy bien en las redes sociales. Intentaron implantar la política del tweet y esto me provoca vergüenza ajena, ver que no son capaces de disuadir, de convencer al rival…"

"Porque eso es la vida misma, todos nos relacionamos con gente que no piensa como nosotros y no puedes ir por la vida sin filtros", añadió. Del Val aseguró que "en el Congreso están nuestros representantes y debe ser el espejo de la sociedad, no de Twitter".

Para cambiar de tema, el presentador quiso saber cómo eran los castigos que sufrían de pequeños sus colaboradores, pidiéndole a Falcó que fuera la primera en contestar.

Tamara Falcó, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"¿Me estás castigando por no haber intervenido en el tema anterior?", le preguntó la hija de Isabel Preysler, a lo que Motos le contestó: "Es que me da morbo saber cómo te castigaban de pequeña".

La madrileña le explicó que "era muy repipi de pequeña y siempre me chivaba de mis hermanos Julio y Enrique, y este, para castigarme, no me dejaba jugar con él".

También recordó que "en la adolescencia siempre me expulsaban de la clase de Química, pero no sé por qué". Pardo comentó que "a mí me castigaban sin salir de fiesta porque me echaron mucho de clase, incluso en la Universidad".

"Yo era muy buena, la mayor de los hermanos, la responsable, aunque recuerdo un mes sin salir, pero era por una tontería de llegar tarde. Ahora soy incapaz de poner castigos a mis hijos", comentó Roca.

Cuando le llegó el turno a Motos, el valenciano recordó que "era un caso extremo, a mí me iban castigando cada vez más y lo último era el cuarto oscuro, el trastero".

Por último, Del Val, antes de protagonizar su sección, destacó que "a mí solo me castigaban cuando suspendía, así que estaba castigado siempre, llevo suspendiendo desde que tengo uso de razón".