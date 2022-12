El pasado miércoles, los lectores quedaron sorprendidos al descubrir la nueva portada de la revista ¡Hola! En ella aparecía Bertín Osborne y los distintos matinales informativos no han dudado en hacerse eco del increíble estado físico en que se encuentra el cantante.

Este jueves, Espejo Público ha recuperado la portada de la conocida revista. Además, el matinal ha contactado con un entrenador deportivo que ha asegurado que el artista sigue una estricta rutina deportiva y alimenticia.

De la misma manera, Eugenia Ortiz, hija de Osborne, ha señalado que su padre apenas utiliza maquillaje y que las imágenes son fieles a la realidad, pues "él se cuida mucho". Por su parte, desde el matinal, los presentes en el plató de Antena 3 han destacado que el hombre de más de 50 años que había hecho más portadas de revistas había sido Jaime Cantizano, colaborador habitual del programa.

Sin embargo, Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Suerte ha irrumpido en el plató de Espejo Público para defender que esa afirmación no era cierta: "Estaba grabando La Ruleta y, de repente, he visto al tonto de Bertín, que digo esto porque es amigo mío... Me dicen que habéis dicho que el que más edad tiene y que más portadas ha hecho es Jaime Cantizano. ¡No, que he sido yo! Llevo tres portadas, 50 años. Nadie había hecho una portada de 50 años".