Bertín Osborne exhibe su sorprendente nueva imagen a los 68 años y cuenta su secreto: "Me moriré siendo el mismo de siempre"

Tras su separación de Fabiola Martínez, Bertín Osborne ha encontrado refugio, entre otras cosas, en el gimnasio y el ejercicio físico.

El artista andaluz, que confesaba el pasado septiembre haber perdido bastantes kilos y ganado mucho en musculatura, dio buena cuenta de ello a través de sus redes sociales, donde publicó una fotografía mientras se machaca en el gimnasio, como se dice comúnmente.

Así, su disciplina con la comida y su pasión por el deporte le han llevado a lucir mejor que nunca a sus 68 años, algo de lo que este miércoles habla en exclusiva para ¡Hola!

EXCLUSIVA: El nuevo Bertín Osborne: su gran cambio al cumplir 68 años (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/UxiucjjkdS pic.twitter.com/tspVD8ikBO — Revista ¡HOLA! (@hola) November 30, 2022

"Me propuse ponerme en forma hace cuatro o cinco meses. Adelgacé diez kikos y me mantengo", indica. "Al principio es un tema de fuerza de voluntad y, ahora, ya es un tema de hábito", dice el presentador.

Según desvela, el boxeo le ha ayudado a conseguir su nuevo físico. "Yo he boxeado casi diez años, pero lo dejé. Y ahora lo he vuelto a retomar y creo que es lo mejor que he hecho, porque me ha cambiado muchísimo el físico".

En cuanto al amor, asegura: "Volver a enamorarme ni me lo planteo. Ahora mismo no tengo necesidad ni ningún interés". Y de su ex, Fabiola Martínez, indica: "Deseo que sea la mujer más feliz del mundo porque se lo merece. Y me encantaría que lo fuera sola o acompañada".

Además, deja claro que no cambiado, respecto a todo lo que se dice. "No hay nuevo Bertín, para nada. Soy y me moriré siendo el mismo de siempre. A mí no me han cambiado ni las circunstancias ni las situaciones de la vida".

Respecto a sus proyectos en televisión, desvela que hay uno muy importante de cara al año que viene. "Aún no puedo desvelar los detalles, pero puedo decir que va a ser bastante especial y sorprendente".