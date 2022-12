Christian Chávez, de 'Rebelde', desvela que su madre le echó de casa cuando le dijo que era gay: "Me dijo que me iba a morir de Sida"

Christian Chávez saltó a la fama con Rebelde, una telenovela juvenil mexicana que se estrenó durante los años 2000 y que acaparó las miradas de toda una generación.

Cuando terminó su emisión, cada personaje consolidó su carrera profesional. Chávez se define como actor, cantante, amante del fitness, viajero y participante en algún que otro pódcast.

Así pues, siempre que tiene la oportunidad, ofrece entrevistas para hablar de sus nuevos proyectos de futuro, pero también de sus intimidades. Hace unos días participó en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde se ha abierto en canal y ha contado cómo fue su infancia.

Uno de los momentos más importantes para él fue cuando les desveló a sus padres que es gay. "Era muy importante para mi que las personas que más me amaban supieran quién era yo", comienza su discurso entre lágrimas.

La reacción de sus padres no fue la que él esperaba. "Mi mamá me echó de casa. Me dijo que me iba a morir de Sida, que Dios no me quería así", fueron las tajantes palabras de su madre.

También recuerda unas palabras de su padre que le marcaron en el futuro: "Que no se te note, aquí no nos traigas a nadie". Asimismo, comenta que sus padres tardaron diez años en entender su orientación sexual.

Aunque la primera reacción de sus padres fuera brusca, Christian Chávez concluye con su historia que su madre le llamó a las horas pidiéndole, por favor, que volviera a casa.

Actualmente, ambos aceptan sus gustos personales y la relación que tiene con ellos es buena. Tanto es así que el actor subió una publicación a su Instagram donde le dedicaba un bonito mensaje a su madre.

"Tu también fuiste víctima de un entorno social lleno de reglas y prohibiciones estúpidas que te alejaban de tus sentimientos naturales. Te amo y celebro que hayas roto con esos esquemas por amor", escribe en el post.