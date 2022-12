Este fin de semana se estrena un espectáculo de magia de grandes dimensiones, pero también dos coreografías de danza en los Teatros del Canal. Picasso proyectado sobre un espacio inmenso y una función teatral que nos muestra la minuciosa composición de un personaje, gracias a un actor también inmenso. Naturaleza, títeres y música se funden en otras dos opciones que podremos disfrutar estos días.

1. Teatro. 'Paris 1940' en el Teatro Español

Una escena de 'Paris 1940' que se representa en el Teatro Español Coral Ortiz

Josep María Flotats, Caballero de las Artes y las Letras, vuelve a llevarnos al París teatral de los años cuarenta, al que se vivía en los ensayos del Conservatorio de la capital francesa donde uno de los grandes nombres del teatro, Louis Jouvet (1887‐1951) impartía magisterio infatigablemente. Una función que ya vimos hace tiempo en el Bellas Artes, ahora engrandecida en el escenario del Teatro Español.

Paris 1940 se basa en un texto de Louis Jouvet y en ella asistimos a unos ensayos de Don Juan, de Molière, bajo la inquietud de una inminente invasión nazi de la capital francesa, imagen espeluznante que siempre recordaremos como una pesadilla entre cruces gamadas.

El Teatro Español en la representación de París 1940 Adolfo Ortega

Una simple escena de apenas un par de minutos, esconde tras ella tal cantidad de interpretaciones y posibles giros que no deja de asombrarnos. La búsqueda obsesiva de la verdadera interpretación, la esencia última, esconde algo tan simple pero a la vez complejo como el sentimiento frente a la razón. Conseguir un dominio técnico asentado que permita al intérprete ofrecer toda la verdad del teatro.

La función indaga en la interpretación teatral con extraordinaria profundidad, mostrando la preparación minuciosa de lo que vemos sobre el escenario, sin percatarnos a veces del trabajo que encierra, de los innumerables matices que el gran teatro permite aflorar. Para ello, contar con el magistral trabajo de Josep María Flotats es un auténtico privilegio. La sabiduría interpretativa de esta gran figura del teatro nos aproxima a la comunicación al más alto nivel entre actor y espectador. El fin último de la escena.

Josep María Flotats sobre las tablas del Español Adolfo Ortega

La grandeza de algunas obras eternas reside precisamente en la multiplicidad de planos significativos que entraña, en su capacidad para mostrar lo evidente con sutileza y sugerir lo que no es obvio. Una función que se erige como un homenaje al teatro que no se ve, al que permanece oculto porque se vive en los ensayos iniciales. No se la pierdan.

2. Arte inmersivo. 'Imagine Picasso' en IFEMA MADRID

Detalles multiplicados en la exposición 'Imagine Picasso' Adolfo Ortega

Imagine Picasso es la apuesta inmersiva centrada en la obra de Pablo Ruiz PIcasso (1881-1973) que se despliega en el Espacio 5.1 de IFEMA, con dimensiones colosales: 1.400 m2 con imágenes proyectadas en múltiples y monumentales estructuras inspiradas en las figuras de papel japonesas (origami). Apenas se ha dedicado un espacio reducido a elementos textuales, centrados en algunos aspectos de la personalidad artística del pintor malagueño, como escueta antecámara al verdadero corazón de la exposición, no queriendo robarle ni un metro cuadrado de posibilidades.

La característica más llamativa de esta muestra es la contribución del arquitecto Rudy Ricciotti -ganador del Grand Prix National d’Architecture de Francia-, que ha ideado una orografía de módulos que crean planos oblicuos, sobre los que se proyectan obras y referencias. Casi como un glaciar donde placas de hielo se elevan por la presión y alcanzan hasta diez metros de altura.

'Imagine Picasso' es la exposición inmersiva sobre el autor malagueño en IFEMA Adolfo Ortega

La consecución de imágenes proyectadas recorre las influencias de Manet en la obra de PIcasso, se fija en Las Meninas y sus reinterpretaciones o refleja arlequines de un sólo trazo surgiendo con música de inspiración circense. Precisamente la ambientación sonora está presente en todo momento para adecuarse a la selección de obras que van apareciendo. El Claro de luna de Debussy ameniza el apogeo de la etapa azul picassiana, mientras que un coro de niños y el canto de los pájaros introduce una sección con pintura de trazo infantil. Las Señoritas de Aviñón, fiel a una gestación laboriosa -más de setecientos bocetos del autor se han contabilizado- aparece multiplicada en planos inquietantes.

Espacio 5.1 alberga la exposición inmersiva 'Imagine Picasso' Adolfo Ortega

En definitiva, una consecución de ambientes coloristas en amplias superficies, envuelta en suave música con abundante inspiración en composiciones españolas. Una invitación a dejarse llevar libremente durante una hora en un terreno imaginario que, iluminado por decenas de proyectores, por momentos se asemeja al de los sueños, con amplitud suficiente para albergar un gran número de visitantes.

3. Danza. Dos estrenos de la Compañía Nacional de Danza

'Where You are, I feel' una coreografía de Valentino Zucchetti Alba Muriel

La Compañía Nacional de Danza, dirigida por Joaquín De Luz, regresa a los Teatros del Canal con un programa triple que incluye dos estrenos absolutos:

El primero es Where you are, I feel, del joven coreógrafo Valentino Zucchetti, con música Edvard Grieg, que es una celebración del romance en todas sus facetas.

El segundo estreno será Passengers Within, nueva creación de Joaquín De Luz, para 18 bailarines, sobre música de Philip Glass. Una reflexión sobre la sociedad actual, en la que adoctrinados por la sociedad de consumo y la tecnología, los individuos se convierten en pasajeros ciegos de sus vidas.

Además se ofrecerá la pieza de Ricardo Amarante, Love Fear Loss, estrenada antes del confinamiento, que cuenta con música en directo a cargo de Marcos Madrigal, basada en las canciones de amor de Edith Piaf.

Las funciones se ofrecerán desde el día 1 hasta el día 8, con lo que este plan se adapta perfectamente a un puente de diciembre de auténtica enjundia artística. El miércoles 7 de diciembre al finalizar la función tendrá lugar un encuentro con los protagonistas.

Joaquín de Luz, director de la Compañía Nacional de Danza Adolfo Ortega

Con estas palabras, Joaquín de Luz hace balance y sitúa la posición actual de nuestra Compañía Nacional de Danza: "Una vez más la CND presenta un programa en el que demuestra su versatilidad, talento y calidad artística. Tres piezas que llevarán al público por un recorrido estilístico y de las que seguro todos se llevarán algo precioso a casa. Esta es mi cuarta temporada al frente de la Compañía Nacional de Danza. Después de estos tres primeros años, ahora está dando fruto lo que sembramos. Ese proceso de unificar una compañía, que estaba claramente partida en dos (contemporáneos y clásicos), gracias al trabajo en el estudio y las incorporaciones al repertorio, es un gran logro. Me siento muy orgulloso y feliz por lo que han conseguido los bailarines".

4. Conciertos en familia. Música y naturaleza

Un concierto didáctico dedicado a Música y Naturaleza en la Fundación Juan March DOLO I.F.

Escuchar la naturaleza es un nuevo concierto didáctico con el que la Fundación Juan March estrena la temporada 2022-2023, manteniendo como objetivo general explorar las conexiones entre la música y nuestro entorno natural.

Ha sido una constante a lo largo de la historia, que los compositores buscaran la imitación o evocación del canto de los pájaros, el efecto del viento, el batir de las olas del mar o el rumor de un río, entre otras muchas sonoridades naturales. En este concierto, descubriremos los recursos musicales que se han utilizado para inmortalizarlos, a la vez que se contribuirá a la valoración del medio ambiente y su preservación.

En el Renacimiento, ya encontramos recursos musicales utilizados para describir el canto de los pájaros, como, por ejemplo, en Le chant des oiseaux, de Clément Janequin. En ella se recogen sonidos onomatopéyicos producidos por cuatro voces que, al sumarse, dan la impresión del grupo de pájaros que describe. Otras canciones del mismo compositor fueron La chasse, que reproduce el sonido de una cacería, y La bataille, el de una batalla. Los madrigales de esta misma época sugieren la risa mediante un pasaje de notas rápidas que imitan carcajadas, o los suspiros con dos notas que van de agudo a grave.

Avanzando en la historia de la música, Vivaldi también nos dejó conocidísimos ejemplos programáticos en sus conciertos de Las cuatro estaciones. Durante el Clasicismo, Haydn presentó el caos a base de modulaciones imprevistas en su oratorio La Creación, mientras que Beethoven indica en la partitura de la Sinfonía Pastoral las evocación de ciertas aves.

El 3 de diciembre a las 12:00h tendrá lugar este concierto, tras una presentación de Fernando Palacios. La pianista Marta Espinós e instrumentos de pequeña percusión guiarán a los asistentes en un viaje a través del día dividido en tres partes: sonarán el canto de los pájaros al amanecer, la tormenta al caer la tarde y las estrellas al anochecer.

5. Música y títeres. Romeo y Julieta con la ONE

La compañía de títeres Per Poc en su espectáculo 'Romeo y Julieta' MANE ESPINOSA

La Orquesta Nacional de España y la Compañía de títeres Per Poc estrenarán el Ciclo En Familia con un espectáculo original en el que interpretarán una selección de Romeo y Julieta de Serguéi Prokófiev. El concierto tendrá lugar el domingo 4, a las 12 horas, en el Auditorio Nacional de Música, bajo la dirección de Luis Toro Araya, director asistente de la ONE.

Romeo y Julieta es una historia de amor, pero también una historia sobre el absurdo de los conflictos sin resolver. Dos jóvenes enamorados pertenecientes a familias rivales, defienden sus sentimientos frente a un entorno hostil. Este punto de partida, sirvió a Prokófiev para componer el ballet clásico más célebre del siglo XX, que a su vez, ha inspirado a la Compañía de títeres Per Poc un grandioso espectáculo inundado por un torrente de sonidos y sensaciones en el que las marionetas llevaran a cabo los actos más nobles y los más mezquinos. En esta ocasión, Mònica Glaenzel actuará como narradora en la adaptación dramática de la obra de W. Shakespeare realizada por Albert Plans.

La Compañía de marionetas Per Poc, dirigida por Santi Arnal y Anna Fernández, propone una forma diferente de acercar la música sinfónica a nuevos públicos. Con más de 25 años de trayectoria internacional, realiza sus espectáculos de gran originalidad y belleza combinando en sus montajes escénicos el mundo del títere y la composición musical con las artes escénicas, las artes plásticas, la música y la danza.

6. Magia. El mago Yunke estrena espectáculo

El nuevo espectáculo del mago Yunke llega a Madrid en Navidad Cedida

El mes de diciembre es propicio para planes familiares en los que el circo y también la magia ocupan un lugar destacado. Una de las citas imprescindibles en este panorama es HANGAR 52 Revolution, el show creado por El Mago Yunke, que vuelve en su tercera temporada decidido a conquistar un nuevo éxito, tras coronarse por tercera vez Campeón Mundial de Magia FISM 2022 Canadá.

Concretamente, le tendremos entre nosotros desde el jueves 1 de diciembre hasta el 8 de enero con una gran producción de Magia. Ya son más de ciento cincuenta mil espectadores los que han asistido a este espectáculo, que gracias a la perfecta combinación de grandes ilusiones y efectos tecnológicos de gran impacto visual han convertido a Yunke en uno de los magos top del mundo. Todo envuelto de misterio por algunos de los secretos de la humanidad, convirtiéndose en uno de los mejores planes de la cartelera navideña en Madrid.

Salvador Vicent, el mago Yunke, junto a otro Salvador: Dalí Adolfo Ortega

"Hacer vivir una experiencia única y sorprendente superando los límites de lo imposible es el objetivo de Hangar 52 donde la magia es capaz de transformar la realidad, llevar la mente a otro nivel y transportarte a un momento único e inigualable", según declara Salvador Vicent, (La Vilavella, Castellón, 1975), que así se llama realmente el Mago Yunque

El Mago Yunke es reconocido como uno de los grandes ilusionistas del mundo gracias a su autenticidad y a la fusión de misterio, belleza y riesgo que imprime a sus espectáculos, fruto de una creatividad desatada que le ha convertido en un innovador de la magia, un inventor de ilusiones y un creador de mecanismo mágicos.