Dani Mateo propone a Lorena Castell y Miki Nadal hacer un duelo de cocina en 'Zapeando' tras ganar 'MasterChef Celebrity'

Lorena Castell se ha proclamado ganadora en la última edición de MasterChef Celebrity. Este premio lo comparte con Miki Nadal, su compañero en Zapeando, quien también quedó primero en su edición junto a Juanma Castaño.

La colaboradora ha conectado esta tarde con el programa de La Sexta para hablar con sus compañeros sobre el triunfo. "Me tiene secuestrada todo el día haciendo entrevistas, por favor venid a por mí", bromea la catalana.

Dani Mateo le ha preguntado sobre el menú que realizó en la prueba final y con el que consiguió alzarse con el premio. Castell asegura que estuvo preparando todo con el chef Quique Dacosta para que saliese a la perfección.

Tras estas declaraciones, el presentador les ha lanzado una propuesta tanto a ella como a Miki Nadal: un duelo en directo que determine cuál de los dos ganadores es el ganador final de MasterChef.

La cara de Lorena ha sido de sorpresa frente a la de Miki, que negaba tanto con la cabeza como con el dedo. "No vais a conseguir contenido nuestro de cosas externa", declara ella.

Aunque luego redirige su respuesta y comenta que igual se pueden poner la chaquetilla y hacer una receta rápida, puesto que el colaborador de El intermedio les propone hacer un arroz a la cubana.

Para seguir con el juego, Dani Mateo añade que ambos contarán con un ayudante de cocina: Miki tendrá a Cristina Pedroche y Lorena a Valeria Ros.

"Yo tu pinche hasta la muerte" le dice Ros a su compañera, a lo que esta responde: "Que no nos subestimen porque la gente se piensa que estamos de risas y que en el cerebro no tenemos nada, y muchas veces hay más dentro de lo que se cree".

"Llámanos 'manostorpes' pero 'mentesrápidas'", añade Lorena para concluir con la conversación, en la que no dejan claro si aceptan o no el reto, puesto que Miki Nadal no se pronuncia al respecto.