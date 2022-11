Acusan a un párroco valenciano por llamar "enfermos" a los homosexuales y defender "la superioridad del hombre frente a la mujer"

La alcaldesa del pueblo valenciano de Albalat dels Tarongers, Maite Pérez, ha acusado al párroco de la localidad, Vicente Miguel Planells (25 años), de realizar discursos homófobos y machistas desde el púlpito. "Tacha de enfermos a los homosexuales, defiende la superioridad del hombre frente a la mujer justificando así la violencia de género; vejaciones, abusos y malos tratos que niega. También dice barbaridades sobre el aborto...», explica en el diario Levante.

"Sus homilías están llenas de discursos xenófobos, ataques a las mujeres y la vulneración de los derechos más fundamentales, actitudes contra las que hay que tener tolerancia cero", añade.

Según la alcaldesa, los hechos se desencadenaron antes del último pleno el jueves pasado, cuando uno de los feligreses advirtió del discurso del cura en la misa.

Ante la proximidad de las festividades en el municipio, ella misma y una de las concejalas del equipo de gobierno, Carmen Bastante, decidieron publicar un escrito en redes sociales en el que afirman que no asistirán a ninguna celebración en la Iglesia mientras no pida perdón el párroco.

"No iremos a ninguna misa mientras desde el mismo púlpito que se vomita odio no haya una disculpa a todas las mujeres víctimas de violencia de género y abusos, a las que estamos a favor del aborto, a las que nos vestimos como queremos y no para provocar; hasta que no se pida perdón a los homosexuales a los que se trata de enfermos, a los hombres que cultivan su cuerpo, a las mujeres que cada día llevan menos ropa. Lo sentimos, pero no", manifiestan en el escrito.

En la misma línea, el concejal del PP y exalcalde de este pueblo Filiberto Prats ha asegurado que, como feligrés, tuvo que salirse de la iglesia por "las barbaridades" que a su juicio estaba diciendo Vicente Miguel Planells desde el púlpito.

"Se metió con todo el mundo. El único salvado parece ser que es él", ha relatado Prats, y ha dicho que al final no pudo soportar "tantas solemnes barbaridades", pues aunque han hablado con él, el párroco "sigue con la suya".

Justifica que se les dé "una bofetada" a las mujeres

Una vecina ha explicado que dejó de ir a la iglesia cuando atacó a los homosexuales, y ha afirmado que hay niños de la primera comunión que tienen miedo después de su sermón, así como que el cura se mete con las mujeres y las denigra.

Otra vecina cuenta cómo el cura incita a que las mujeres sean sumisas ante sus maridos y justifica que se les dé una bofetada "para educar", y cómo induce a la violencia de género. También decía, según su relato, que los homosexuales "tenían que estar todos muertos".

Desde el Arzobispado de Valencia han asegurado que se han puesto en contacto con el párroco, que niega las palabras que se han puesto en su boca y dice que se han tergiversado, al tiempo que condena absolutamente la violencia contra las mujeres y asegura que en ningún caso ha sido su intención ofender a nadie.

El cura lamenta "enormemente" el daño que esta noticia ha hecho a la Iglesia y "a quienes se hayan podido sentir ofendidos por la tergiversación de sus palabras y perdona las calumnias realizadas contra su persona".