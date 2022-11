Un cura de Getafe, acusado de abuso sexual por una feligresa: "En la sexualidad soy tan fino como una mujer"

Un sacerdote peruano de Getafe, Óscar Del Busto Velásquez, ha sido acusado de abusos sexuales por una feligresa a la que acogió en su domicilio. "Me decía bonita y me cogía la cara. Me dijo que me quitara las vergüenzas y que le viera a él como Jesús", ha relatado la denunciante en el programa Espejo Público.

La víctima sostiene que, tras hacerle saber que se sentía incómoda con ese tipo de comportamientos, el párroco la acosó mediante mensajes. "Yo soy varón varón, pero en el amor y la sexualidad soy tan fino, dulce y delicado como una mujer", es uno de los mensajes que le habría enviado por teléfono, según el citado programa de Antena 3.

"Empezó a acosarme porque me decía que no podía soportar el hecho de que yo estuviera allí", afirma la víctima, de origen sudamericano y a la que llegó a amenazar con denunciarla para que fuera deportada.

"Luego me escribió por internet y me dijo que se sentía atraído por mi cuerpo, que tenía necesidad de una mujer y se tenía que contener mucho al verme y no sabía si se habría podido aguantar", ha relatado en el diario El Español.

"Esta persona padece problemas mentales, tal y como advierten en la diócesis. En 2016 no se le asigna ninguna parroquia, pero no se le suspende del sacerdocio. Ha sido denunciado por pedir donativos por la calle y existe una denuncia de una feligresa por una presunta estafa", expone el periodista Jorge Badía.

El acusado, que también ha hablado en ese programa, niega los hechos: "A esta señorita la perdono y no le deseo nada malo porque si se demuestra mi inocencia ella podría ser acusada de falso testimonio. Soy cristiano y tengo que amar al enemigo".

Sí admite que le pidió que se marchara de la vivienda por las diferencias que mantenían: "Si yo tuviera interés en acosar a una señorita hago porque se quede. Cuando vi que la convivencia era imposible porque ella era exigente y manipuladora le dije que se fuera. Si la estuviera acosando, ella hubiera querido irse, pero me pidió quedarse. Su dignidad de mujer va primero que su necesidad de vivienda".

De hecho, el sacerdote sostiene que ha sido denunciado porque la mujer "está amargada" después de haberla echado de casa. "Me quitaba la paz y me alborotaba y le dije que se fuera. No podía vivir tranquilo, la casa es pequeña y de una u otra manera nos veíamos", afirma.

Acude a declarar al juzgado

Este miércoles, el padre Óscar acudió a declarar al juzgado en calidad de investigado. Su abogado defiende que "las acusaciones son totalmente falsas" y que su cliente lleva mucho tiempo acogiendo a personas necesitadas sin ningún problema.

La denunciante, sin embargo, relató al juez sus temores a que el párroco pudiera repetir el abuso contra otras víctimas, según recoge El Español: "Puse esta denuncia para evitar que pudiera pasarle a otras mujeres, porque me consta que quería seguir llevando a la casa a chicas que tuvieran necesidades".