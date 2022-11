Mueren dos barranquistas en Mallorca tras salvarle la vida a la pareja de uno de ellos: "Luis me ha salvado de una cascada mortal"

Dos hombres que practicaban barranquismo han muerto este pasado lunes en el torrente de l'Assarell de Pollença, en Mallorca. Luis Paris, de 37 años, y Martín Prado Mestre, de 28 años, se adentraron en el torrente y no pudieron salir de él debido a la fuerte crecida del agua por las precipitaciones caídas sobre la isla. Junto a ellos estaba Marina Cuevas, pareja de Paris y la única superviviente del accidente, que logró ser rescatada por los equipos de la Guardia Civil.

Los tres jóvenes se adentraron en la mañana del lunes en el torrente, situado en el norte de la isla, para recorrerlo. El caudal del agua, derivado de las intensas lluvias, hizo que en la bajada se quedaran bloqueados en una de las pozas.

Marina, que es doctora en el hospital Son Llàtzer al igual que las víctimas, consiguió saltar a uno de los desniveles, en cambio, los varones quedaron atrás en "el peor lugar y en el peor momento" coincidiendo con la crecida del río.

Según ha publicado Cuevas en su página de Facebook, fue su pareja quien le salvó la vida cuando le lanzó la mochila con el móvil con el que pudo llamar al 112. Pese a que dieron el aviso a primera hora de la tarde, los equipos de rescate no pudieron acceder al lugar hasta las 22.00 horas, unas ocho horas después.

El operativo de rescate encontró en primer lugar a Marina con vida, concretamente sobre una roca. El vídeo de las autoridades policiales muestra cómo le extienden la mano y la joven se agarra para salir del caudal.

"Es una zona que se encajona, todo el agua hace como un embudo y coge muchísima fuerza", explica Víctor Fernández, del Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil, a Telecinco sobre el incidente .

Luis, siempre serás el amor de mi vida y quien me ha enseñado a crecer y a amar. Te amo cariño

Los cuerpos sin vida de los dos barranquistas fueron encontrados ya entrada la noche por el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Carta de Marina en redes sociales

En su publicación, Marina afirma que es "increíble" y una "pesadilla" lo ocurrido. "Luis me ha salvado, hasta el último suspiro de desesperación, y me ha sacado de una cascada mortal". Además, ha afirmado que no se separó de "Martín en ningún momento".

"Nada cura esto (...), aún tardaré en asumirlo todo. Mil gracias. Dos grandes estrellas brillarán ahora en el cielo. Luis, siempre serás el amor de mi vida y quien me ha enseñado a crecer y a amar. Te amo, cariño", ha escrito Marina en la red social.

La barranquista, además, ha agradecido las muestras de apoyo y solidaridad que está recibiendo tras este trágico suceso.

El Colegio Oficial de Médicos de las Islas Baleares (COMIB) también se ha conmocionado por lo ocurrido ya que los jóvenes pertenecían al sector sanitario. Uno de los dos realizaba el segundo año de residencia en la especialidad de Anestesiología y el otro era enfermero.

La Conselleria de Salut i Consum s'afegeix al minut de silenci en memòria dels companys que han perdut la vida. El nostre condol a la família. https://t.co/VVSejY1uUV — Conselleria de Salut i Consum (@SalutGOIB) November 29, 2022

"El COMIB expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y compañeros de Son Llàtzer en estos dolorosos momentos", ha manifestado el COMIB en redes sociales. Además, han realizado un minuto de silencio a la entrada del hospital Son Llàtzer.