Y ahora Sonsoles ha vivido una interrupción divertida. Y es que la conductora del programa de Antena 3 ha tenido que parar un segundo la tertulia para frenar la tos de una mujer del público, que la estaba poniendo "nerviosísima".

Precisamente, cuando la presentadora pedía seriedad con los temas, ha surgido un momento de todo menos serio. "Alguien está tosiendo mucho por ahí", ha interrumpido. "Yo le voy a llevar una botella de agua en un momento, que me está poniendo nerviosísima", ha dicho y, acto seguido, se ha acercado al público, con tropiezo incluido.

Se trataba de una señora, que ha recibido la botella encantada. "Póngase la mascarilla", le ha recomendado la presentadora. "No, lárguese de aquí, haga el favor, señora", ha bromeado Miguel Lago. "Yo no voy a echar a nadie, pero está la pobre todo el rato tosiendo", ha señalado Ónega.

No es que me desconcentre, que yo no me desconcentro con nada", ha querido aclarar. Además, ha intentado suavizar el tema: "Yo lo hago por usted, no se ofenda ni nada". "Al señor de al lado con dos veces que le tosa se lo lleva al hoyo", ha comentado en clave de humor el humorista.