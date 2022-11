La condición de Tamara Falcó para tener hijos

Está claro que Tamara Falcó es una de las mujeres del año desde que se consumó su ruptura con Íñigo Onieva. Desde entonces, la marquesa de Griñón ha hecho alarde de tener las ideas claras en repetidas ocasiones. Ahora lo ha vuelto a hacer en la presentación de su nueva colección con Pedro del Hierro y la cápsula de Navidad TFP.

En el evento, Falcó se ha sincerado sobre una futura maternidad y si esto le preocupa o no. Ella, con honestidad, ha asegurado que no le preocupa ese tema, a pesar de que ya cuenta con 41 años.

Además, Tamara tiene claro que para que se convierta en madre debe cumplirse una condición muy importante. "Lo he dicho muchas veces. Me encantan los niños, pero creo que son fruto del amor. Es una cosa que me gustaría compartir con alguien y vivir en pareja", ha afirmado.

Asimismo, ha reiterado que "sola no tendría hijos" y que, a pesar de que respeta a esas mujeres que sí lo deciden así, ella no siente "la suficiente necesidad de hacerlo".

Para ella no es imprescindible la maternidad también en parte porque está enamorada de otros miembros de su familia: "Estoy encantada con mis sobrinos. Quien a Dios no dio hijos, dio sobrinos".

Por último, la hija de Isabel Preysler asegura que cree que "para un niño también es bueno tener a dos personas" e incluso "a veces ni con dos es suficiente".