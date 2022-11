Laura Escanes viaja hasta México para reencontrarse con Álvaro de Luna

Tras su ruptura con Risto Mejide, saltaba la noticia: Laura Escanes estaba iniciando una relación con Álvaro de Luna, uno de los cantantes emergentes de nuestro país.

Las fotos de Lecturas, medio que destapó el romance, no dejaban lugar a dudas: besos, abrazos y muy buena sintonía durante una escapada reciente a Tenerife. Es más, según la publicación, Laura y Álvaro ya estaban juntos cuando la modelo rompió, hace ahora algo más de dos meses, con el publicista, el padre de su hija Roma.

Sea como fuere, ahora se ha sabido que la nueva pareja quiere afianzar su relación. Por ello, la influencer no se lo ha pensado y ha viajado hasta México para reencontrarse con el chico que está conociendo.

Y es que Álvaro está de gira por Latinoamérica y Laura no se lo quiere perder, siendo este el primer viaje juntos que comparten públicamente.

Laura Escanes y Álvaro de Luna en México. INSTAGRAM

Porque Laura ha hecho gala de su estancia en México en sus redes sociales, con imágenes en el país centroamericano tanto sola como acompañada de Álvaro.

Hace unos días, Laura contó que la primera entrega de Entre el cielo y las nubes, su nuevo podcast, se podrá escuchar a partir de este martes 29 de noviembre. El programa estará disponible en formato de audio y vídeo, y consistirá en conversaciones entre la empresaria y personalidades de ámbitos, edades y disciplinas diferentes.

"No serán entrevistas como tal. Me gusta que sea una conversación y que haya diferentes puntos de vista. Quiero poder aportar cosas y que la otra persona también lo haga, aunque no estemos de acuerdo en todo. Está guay escuchar lo que dice cada uno", valoró Escanes.