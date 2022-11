La curiosa razón por la que Jorge Javier Vázquez fue vetado en una 'app' de citas

Jorge Javier Vázquez ha desvelado la, cuanto menos, curiosa razón por la que fue vetado de una app de citas. Aprovechando la visita de Yola Berrocal a Sábado Deluxe, el comunicador catalán quiso compartir una divertida anécdota con los espectadores.

Versa sobre las dificultades a las que, a veces, se enfrentan las celebrities y que para el resto de los mortales, sin embargo, son de lo más cotidianas.

Fue cuando la invitada estaba hablando de que en una ocasión la vetaron de una app para ligar entre famosos. Entonces, Vázquez aseguró que a él le había pasado algo parecido. "No me dejaron entrar". Pero, ¿cuál fue la razón? "Me dijeron que, como me dedico a esto, por si luego iba contando lo que sucedía en la aplicación", contó el catalán.

La cosa no quedó ahí, sino que Jorge Javier dio más detalles de su vida privada, como el tiempo que lleva sin tener sexo. "Desde julio", indicó. Hay que recordar que el propio Jorge Javier ha comentado que tiene que ser así por recomendación de su terapeuta, al considerar que no está preparado para ello.