Concursos, series... los formatos clásicos regresan siempre a la pantalla: estos son los programas que volveremos a ver

"La televisión internacional recurre de forma contundente a los retornos de fórmulas que ya tuvieron éxito en el pasado". Así de claro es el informe Teleformat, de la prestigiosa consultora de televisión GECA sobre las tendencias en la televisión para el 2023.

Y es que muchas cadenas de todo el mundo, también españolas, están recuperando concursos e historias que ya cuentan con una buena base de fans y que volverán a emitirse o ya se están emitiendo. En un medio cambiante y fugaz como la tele, si un formato llega a la categoría de clásico, tiene todas las papeletas para ser casi eterno.

Los títulos más sonados que regresan se encuentran entre los concursos de preguntas y de pruebas mentales. Por ejemplo, Password. Este concurso no solo ha regresado a EE UU con Jimmy Fallon al frente , sino que recientemente Atresmedia comunicó que compraba los derechos para volver a emitirlo en España, probablemente en Antena 3.

También Generation Gap ha regresado a la pequeña pantalla estadounidense y Lingo y ¿Quién quiere ser millonario? reviven en Italia y Grecia. Estos últimos se emiten también aquí, Lingo en la EITB y ¿Quién quiere ser millonario? muy recientemente en Antena 3. El precio justo recibe ahora una nueva oportunidad en Alemania, así como en Uruguay.

No obstante, también podemos encontrar regresos en otros géneros, tal y como el reality de juicios Barbara Salesch - Das Strafgericht (Alemania, RTL), el concurso de temas deportivos The Games (Reino Unido, ITV) o programas musicales como Don’t Forget the Lyrics! (EE UU).

Let’s Make a Deal, Big Brother (Gran Hermano) y The Mole, todos emitidos en el pasado en España, tienen nuevas emisiones en varios países tan diversos como Alemania o Indonesia. Dinamarca y Noruega, por su parte, van a lanzar MasterChef: Young Talent, una versión con adolescentes del conocido programa de cocina.

The Farm ha regresado también, en España convertido en Pesadilla en el paraíso, en Telecinco, cadena que también ha comprado recientemente los derechos de The Bachelorette (El soltero), que presentará Jesús Vázquez.

Las plataformas también se fijan en éxitos del pasado para lo que quieren que sean los éxitos del presente. De ahí que podamos ver recientes estrenos como Star Treck (Paramount+), The Lord of The Rings: Los anillos de poder (Prime Video), House of the Dragon (HBO) o Andor (Disney+).

Aún más atrás en el tiempo se van nuevas producciones como la serie Willow (Disney+), basada en la película de fantasía de 1988. Mentes criminales: Evolución (Paramount +) traerá nuevas entregas de esa popular serie que en nuestro país ha emitido Cuatro.

España no es una excepción en esto de mirar hacia lo que ya funcionó y por eso llegará pronto una nueva vuelta de tuerca de la serie Los Protegidos ADN (Atresplayer)o una nueva versión del clásico de El Zorro (Prime Video), con Miguel Bernardeau interpretando a este héroe de ficción.

"En un panorama audiovisual tan cambiante y competitivo se están minimizando los riesgos, tratando de apostar por lo conocido y de mantener el equilibrio entre los nuevos formatos y los clásicos", hacen ver desde GECA sobre esta tendencia televisiva.