La exhibición de un grupo de mujeres en el escaparate de una tienda de lencería ha levantado ampollas en los medios de comunicación. Tanto es así que, incluso, Espejo Público ha comparado esta campaña de marketing con el Barrio Rojo de Ámsterdam.

Este viernes, el matinal de Antena 3 ha contactado en directo con Cristina, la propietaria de este negocio de ropa íntima. "Yo entiendo que tú lo haces con la mejor de las finalidades. Digamos que tú quieres normalizar las tallas normales, no quiero llamarlas grandes", ha introducido Susanna Griso.

"Pero el hecho de que lo hagas exhibiendo a las mujeres en escaparates no nos acaba de gustar. Entendemos que se cosifica a la mujer y nos recuerda al Barrio Rojo de Ámsterdam", ha agregado la presentadora.

"Me parece una ofensa que se compare una cosa con la otra. He estado en Ámsterdam y lo he visto, pero no tiene nada que ver con esto. Con respecto a la cosificación, eso sería si las obligásemos, pero realmente es una iniciativa de ellas. No se cosifican. Lo hacen porque quieren y pueden. Ellas tienen todo el derecho y la libertad para poder hacerlo. ¿Y por qué no? Ellas se ven fantásticas en lencería. Si estuviesen vestidas no habría tanto problema", se ha defendido Cristina.

"Yo vendo lencería, no las voy a sacar vestidas porque no tiene sentido. Una de las chicas me decía: 'es que no vamos a salir con gorro ni con jerséy. Si vendemos lencería, enseñamos lencería'", ha apuntado la empresaria. Por su parte, Griso ha recalcado la buena intención de Cristina que, además, colabora con diversas asociaciones que luchan contra la violencia hacia las mujeres.

"Yo encajo y respeto la crítica. No la entiendo, pero la puedo respetar. Cada uno es muy libre de pensar y opinar lo que quiera, pero nosotras también somos muy libres de mostrarnos tal cual somos. Pero estoy segura de que si todas las modelos fuesen de talla pequeña o con tallaje 'normativo', lo que está aceptado en la sociedad, no habría tanta polémica", ha afirmado Cristina.

Mabel Lozano, por su parte, ha alzado la voz para defender que no es una cuestión de tallas, sino del contexto en el que las mujeres están expuestas: "Está claro que estas mujeres están ahí libremente, lo hacen felices... Es, efectivamente, que nos lleva al Barrio Rojo, es decir, a la cosificación, a la venta de los cuerpos. Si estas mujeres tuvieran una talla 36, la crítica sería la misma".

Finalmente, Antonio Herrera ha querido saber cuál era la opinión de los viandantes que pasean y ven el escaparate del negocio, a lo que Cristina ha explicado: "El 98% ha sido muy positivo. Creo que vosotros habéis sido la única cadena que ha hecho este tipo de comentarios y comparaciones. Realmente, hemos sentido un apoyo total por parte de toda la sociedad y de la clientela. La primera reacción que hemos tenido ha sido de una de nuestras propias modelos que ha dicho que parece que cuando damos dos pasito hacia adelante, viene gente de este tipo y nos da seis pasos hacia atrás".