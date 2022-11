Noemí Salazar se sincera sobre sus operaciones estéticas: "Vi el dichoso túnel, ese que dicen que aparece cuando nos morimos"

Gracias a su canal de Mtmad, Brillando con luz propia, Noemí Salazar ha conseguido ganarse el corazón de miles de internautas. En sus vídeos muestra su faceta más íntima, desde confesiones sobre su relación con su marido a todos los secretos sobres sus retoques estéticos.

La exintegrante de Los Gipsy Kings ha asegurado que se ha realizado tres operaciones y otros retoques, entre los que destacan las inyecciones de vitaminas que toma habitualmente para conservar una piel luminosa y suave.

Especialmente ha hablado de sus problemas con su pecho. Y es que la empresaria ha sufrido gigantomastia, por lo que pasó por quirófano para someterse a una reducción de pecho. Esta patología provoca que sus senos no dejen de crecer durante toda su vida. De hecho, la propia Salazar llegó a tener que usar una copa F de sujetador. Aunque, como ella misma ha comentado, esta operación tiene consecuencias, y no podrá amamantar a su futuro hijo, Antonio, que nacerá en febrero.

La otra operación estética que se realizó fue cuando la empresaria tenía 6 años. En este caso, el motivo fueron sus ojeras, y es que las tenía las llamadas "orejas de soplillo", lo que le causaba muchísimo complejo. De hecho, su madre, Raquel Salazar, asegura que de pequeña quería cortarse las orejas con unas tijeras.

Sin embargo, durante esta intervención, la influencer sufrió complicaciones a casa de la anestesia: "En el quirófano vi el dichoso túnel, ese que dicen que aparece cuando nos morimos, era un pasillo negro con una luz muy grande al final".

Esta mala experiencia, "tan fuerte, tan fuera de lo normal" como así mismo lo definió, no hizo que le dieran miedo los quirófanos, aunque sí que les tiene "respeto" porque ya es madre.

Por último, Noemí Salazar ha querido defender a las personas que se han sometido a alguna operación estética. Según ella, no entiende por qué se la critica tanto: "Me conocieron en la televisión cuando tenía 19 y ahora tengo 31. He cambiado mucho no solo por las operaciones estéticas, sino por el cambio de peso y el cambio de sus facciones al ir cumpliendo años".