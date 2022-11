Noemí Salazar, de los 'Los Gipsy Kings', cuenta cómo fue su prueba del pañuelo: "Desde pequeña anhelaba este momento"

Una de las participantes más famosas del docu-reality Los Gipsy Kings, Noemí Salazar, ha hablado de cómo fue para ella pasar por una de las tradiciones gitanas más controvertidas, la conocida como prueba del pañuelo.

Para quien pueda no saberlo, antes de que una mujer gitana contraiga matrimonio es llevada a una sala en la que están las mujeres casadas de una y otra familia, la suya y la de su novio, además de una mujer cuyo oficio es el de ajuntadora.

Esta última introduce sus dedos en la vagina de la joven casadera con un pañuelo de por medio, con la intención de romper su himen y hacerlo sangrar, lo que demostraría que la muchacha es virgen y por tanto, puede celebrarse la boda. Lo contrario, es considerado una deshonra.

Según explicaba Noemí Salazar ante la pregunta de un usuario en Instagram, "si no hay prueba del pañuelo no hay boda". La mujer, que se casó en 2013 después de haber pasado la prueba, defendía esa tradición: "Habrá gente que no lo entienda, porque con esto te tienes que criar".

La respuesta de Noemí Salazar en Instagram sobre la prueba del pañuelo. Noemi_salazar13 / Instagram

Dejaba claro Salazar que "la prueba del pañuelo la hace quien quiere" y aseguraba que nadie les "somete a hacerla".

"Yo desde pequeña anhelaba este momento y fue uno de los más especiales de mi vida", aseguraba la también exconcursante de GH VIP 7.