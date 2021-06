La reacción de Yolanda Ramos a la detención de José Luis Moreno: "Me han dicho que no puedo hablar"

Después de que estallara la noticia de la detención de José Luis Moreno como parte de una operación contra una red internacional de malversación y blanqueo de capitales, muchos nombres comenzaron a sonar en las redes sociales, y no porque estuvieran implicados, sino por sus polémicos o sonados encuentros y desencuentros en el pasado con el famoso productor de televisión.

Una de ellas fue Yolanda Ramos, quien rápidamente se convirtió en trending topic porque los tuiteros empezaron a recordar el tenso momento que vivió con él en abril de 2014 en el programa Hable con ellas.

"¿Usted sabe que me debe 25.000 pesetas? Para mí entonces era un dineral. Yo fui a Noche de fiesta y salí bailando de las últimas y jamás se me pagó", dijo entonces la humorista en el programa de Telecinco. "No firmé nada [...] No le acuso a usted directamente, pero yo lo he vivido. Llamaba y decía, como una inocente, 'es que no me habéis pagado'".

"Según va transcurriendo la entrevista me doy cuenta de que no he venido a un sitio amable", criticó más tarde el productor, muy enfadado, y se marchó del plató.

📺 Esta conversación entre la gran actriz @_YolandaRamos_ con el estafador Jose Luis Moreno es una fotografía de nuestra España:



Yolanda: Usted me debe 25.000 pesetas de las antiguas pesetas.



José Luis Moreno: Tu piensas vivir de esto? Entonces tienes que cambiar el chip. pic.twitter.com/z9xyrzQXCz — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) June 29, 2021

Con este desencuentro retenido en la memoria de los espectadores como uno de los momentos históricos de la televisión, no son pocos los que han estado esperando que la actriz se pronunciara sobre la detención de José Luis Moreno. Y su reacción no se ha hecho esperar, aunque ha sido tan cómica como surrealista.

"Me han dicho que no puedo hablar", ha escrito este martes en Instagram Yolanda Ramos. "¡Gracias a todos y a todas!". También ha utilizado hashtags como "Sí hable con ellas", en contraposición al rechazo del productor, "gracias tuiteros" y "25.000 pesetas".

Junto al texto, la cómica ha subido un vídeo sin sonido en el que pone numerosas caras: sorpresa, alegría, miedo, curiosidad y otras tantas bastante indescriptibles propias de su humor característico.