Esta semana, Menudo cuadro, pódcast presentado por David Insua y David Andújar, ha tenido como invitada a Rigoberta Bandini, quien ha acudido por segunda vez. Y la artista no ha dudado en responder con sinceridad a todas las preguntas, incluida la de qué persona del show business le cae mal.

La intérprete de Ay mamá, que acaba de lanzar su primer álbum titulado La emperatriz, estuvo anteriormente en el programa y, de hecho, la anterior vez fue antes del Benidorm Fest, por lo que ha tenido mucho que contar: desde la vorágine de trabajo que ha tenido durante este año hasta el parón profesional que se va a tomar.

Pero ha sido durante la sección Menudo compromiso donde Paula Ribó, que es su nombre real, ha sido puesta por los presentadores en un compromiso, nunca mejor dicho. Aun así, se ha mojado y ha sido muy sincera.

"Personas que no me caen muy bien... Pablo Motos", ha respondido a la pregunta de 'los Davides' de qué persona conocida le caía mal. "También te digo, me apetecería conocerle porque al final, cuando conozco a la gente, siempre me cae bien, pero como no ha querido que fuera a su programa", ha añadido, en referencia a El hormiguero.

Consciente de que estas palabras serían muy sonadas, ha querido explicar qué fue lo que pasó: "Lo preguntamos y dijeron que no querían que fuéramos. Bueno, que no sé... Que no".

"Seguramente, yo como soy una bocas, habré dicho en algún momento que Pablo Motos no me cae muy simpático, y él habrá apuntado en su libreta", ha teorizado sobre el motivo de este rechazo. "Me genera mucha curiosidad saber si en persona me caería bien o mal, porque igual me caería bien, pero no le tengo mucho aprecio".

Sin embargo, el futuro podría ser bien diferente para Rigoberta Bandini, pues el Maestro Joao, colaborador del pódcast, ha entrado a hacer su sección y le reveló a la invitada que había visto en el futuro que terminaría siendo invitada a El hormiguero. Habrá que esperar si el destino la termina juntando con Pablo Motos.